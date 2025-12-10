９日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、日本の伝統文化ＳＰと題して、歌舞伎、相撲、日本舞踊など、伝統文化に従事している人たちが集合。その中で父親と年齢が７０歳離れている歌舞伎俳優が登場した。

歌舞伎俳優の中村鷹之資（２６）は、父が人間国宝の五代目中村富十郎さん。「僕は父が７０（歳になる年）のときの子」だと言い、明石家さんまも「ええ〜！」とビックリ。鷹之資は「僕が産まれたときは、父はもう国宝だった」といい、さんまも「国宝から産まれた？」と言ってスタジオを笑わせた。

鷹之資は「生まれた時はもう父は人間国宝っていう状態で産まれて。（人間国宝が）ピンと来ない。毎日家にいるんで。国宝が」と笑い、さんまも「将来は本人も人間国宝に？」と問いかけ。鷹之資は「なれるように精進していく」と話していた。

鷹之資は富十郎さん待望の長男として９９年に誕生。富十郎さんは７４歳だった０３年８月に第２子となる長女が生まれており、「芸能界最高齢パパ」（※当時）となり話題を呼んだ。富十郎さんは１１年１月に８１歳で亡くなった。