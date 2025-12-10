²¬ËÜ¿¿Ìë¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð2¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²¬ËÜ¿¿Ìë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤È¤Î¡È»×¤¤½Ð¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿²¬ËÜ¿¿Ìë
¡¡²¬ËÜ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÈþÊæ¤µ¤ó¡£ÀèÆü¤Î30¼þÇ¯Live¤ÎÆü¡¢12·î6Æü¤ÏÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤Ç¤·¤¿¡£Ì¤¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤À¤É¤³¤«¤ËÈþÊæ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¤¿¤À¤¿¤À¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¡ØÌ¤Íè¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡×¤È¼«¿È¤¬1996Ç¯¤ËÃæ»³¤µ¤ó¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¶ÊÌ¾¤òµó¤²¡¢¡Ö²Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿ÈþÊæ¤µ¤ó¡£12·î6Æü¡¢¤³¤Î²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸Á°¤ÎÃæ»³¤µ¤ó¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¿ÍÀ¸¥É¥óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¿¿Ìë¤µ¤ó¤È¥ß¥Ý¥ê¥ó°ìÉô²Î»ì¤¬°ã¤¦¤±¤É¡¢Î¾Êý¹¥¤¤Ç¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹ ÈþÊæ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê ¿¿Ìë¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿¿Ìë¤µ¤ó¤¬²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
