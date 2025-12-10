100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第113回は「スマホでクリスマスツリーを撮影するコツ」です。

【写真】息を吹きかけると幻想的に…

ツリーを撮影するコツ

街がクリスマス色に染まりはじめた12月。

街がそわそわと華やぎ始めると、人は普段より3割増しでロマンティックになるようです。

街角のイルミネーションやクリスマスツリーに、心ときめく季節がやってきました。

大きなクリスマスツリーを目の前にすると、近づいてキラキラ光るオーナメントに自分の姿を映して写真を撮るのが好きです。

小さな球体に映る自分は、まるで別世界に迷い込んだようで、ちょっとした遊び心をくすぐられます。

宝塚退団後、カメラの学校に通い写真を撮ることを趣味としてきた私は、一眼レフを抱え、さまざまな場所を撮り歩いていました。

今はスマホひとつで鮮やかな写真が撮れる時代になりました。

技術の進歩とは、なんともありがたいものです。

私が教えてもらった「スマホでクリスマスツリーを撮影するちょっとしたコツ」を今日はお教えしたいと思います。



オーナメントの中にいる私

スマホを上下逆さまに持って…

まずひとつめ

アングルを変えて、迫力を出す

クリスマスツリーは正面から撮影してももちろん綺麗なのですが、少しだけ物足りなく感じることがあります。

そんなときは、正面からではなく角度を変え、ツリーを見上げるように煽って撮影してみてください。

その際のコツとして、スマホを上下逆さまに持って撮ること。

カメラのレンズ位置がより下になるため、いつもより低い視点からツリーを見上げたような写真が撮れます。

煽りの効いた構図になり、迫力が増します。

ツリー全体を無理に入れようとせず、あえて全体の3/4ほどを画面に収めると、余白が生まれて、ぐっと洗練された印象になります。



クリスマスツリーは少し斜めから

ポートレートモードで奥行きを演出

ふたつめ

ポートレートモードで奥行きを演出

ポートレートモードは人物撮影の機能と思われがちですが、ツリーの撮影ともとても相性がいいのです。

クリスマスツリーのオーナメントなど、気になるポイントにピントを合わせて長押しし、AF・ AEロックをかけてから撮影。

すると手前だけがくっきりと浮かび上がり、奥がふんわりぼけて、プロが撮ったかのような写真になります。

後ろに人影や灯りを入れると、その1枚が途端に街の12月になります。

賑やかな雰囲気も映し込んで、背景に物語を忍ばせると雰囲気のある写真になります。



フォーカスをどこに持ってくるかを悩みつつも、それもまた楽しい

シャッターを押す直前に…



レンズに息を吹きかけると、こんな感じに

おまけの”エモ”テクニック

シャッターを押す直前に、カメラレンズに息を吹きかけてから撮影してみてください。

ほんの一瞬レンズが曇り、写真全体にやわらかなスモークがかかったような幻想的な写真になります。

今でいうところの”エモさ”がでます。

街中のあちこちにクリスマスツリーが現れるこの季節。

自分だけの1枚を狙って、ぜひ楽しんでください。

ツリーの前で立ち止まるひとときも、シャッターを切る一瞬も、この季節ならではの小さな贅沢なのです。



自分にしか出せないクリスマスツリーの撮影を楽しんで