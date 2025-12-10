《令和7年「中央公論文芸賞」『熟柿』受賞のことば・講評》佐藤正午「正直な気持ち」

第20回「中央公論文芸賞」受賞作品は、浅田次郎、鹿島茂、林真理子、村山由佳（五十音順)の四氏による厳正な選考の結果、佐藤正午さんの『熟柿』（KADOKAWA）に決定しました。『婦人公論』11月号に掲載された受賞のことば・選評を掲載します。

【書影】中央公論文芸賞を受賞した『熟柿』の作者佐藤正午さん

第20回「中央公論文芸賞」受賞作

『熟柿』（KADOKAWA）佐藤正午



正賞── 賞状

副賞── 100万円、ミキモトオリジナルジュエリー

2025年10月21日（火）午後、東京會舘にて、第61回谷崎潤一郎賞と第20回中央公論文芸賞（中央公論新社主催）の贈呈式が行われました。

谷崎潤一郎賞は、木村紅美さんの『熊はどこにいるの』（河出書房新社）、中央公論文芸賞は、佐藤正午さんの『熟柿』（KADOKAWA）が受賞。

選考委員を代表し、谷崎賞は川上弘美さん、中央公論文芸賞は村山由佳さんがそれぞれ講評を述べました。

中央公論文芸賞の受賞の言葉と各選考委員の選評を紹介します。

《受賞のことば》

正直な気持ち 佐藤正午

受賞の報せがあった日、夕方、電話はユーチューブの動画を再生中のスマホにかかってきたのだが、まずもって驚いた。しかもそれが中央公論文芸賞の受賞だというのでさらに驚かされた。

昨年12月、『熟柿』のカバーと帯の見本画像がメールで届いたときは、ファイルを開いたとたん目を見はった。いっぺんに心をつかまれた。小説の出来はともかく、この衣装で書店に並べてもらえれば人目を惹きつけるだろう。きっと話題を集めるだろう。それが楽しみで刊行を心待ちにしていた。

ところが3月末に本が出ると、徐々に、カバーデザインばかりでなく小説は小説で好評を博していると嬉しい話が伝わってきた。SNSで強力に推してくれているひとがいる。新聞、雑誌に書評も載った。

となるとこれ、無敵じゃないか。本のカバーは文句なし、中身の小説の評判も上々、だったら『熟柿』はもはや小説の範疇にとどまらず、「一冊の紙の本」のあるべき姿として「理想形」と言えるんじゃないのか。少なくとも佐藤正午史上ベストの本を世に送り出せたんじゃないか？

というような（新作を出した作家にありがちの）自負心が芽生えて、順調に育ちかけていた矢先の、受賞の報せだった。だから驚くにあたらない、どこのどんな文学賞でも受賞に値する本が受賞したのだと悠然と受け止めればいいようなものだが、なぜかそうはいかなかった。

報せを耳にしたとき、中央公論文芸賞（！）の名前に不意を打たれて、過去の因縁（みたいなもの）がよみがえって、いい年して感傷的にもなり、電話を切ったあとでひとり、長生きすればこんなこともあるのかとしみじみ思ったりもした。

今年1月に出た文庫『正午派2025』という本には、作家佐藤正午の詳細な年譜が収録されている。それによると1990年、いまから35年前、『別冊婦人公論』に短編小説を1つ発表している。その1回きり。つまりこの出版社と僕とのつながりはほぼゼロに等しい。

そこからまずこう言える。自社にとって何の利益にもならない作家の本を、自社の名を冠した文学賞の候補に挙げて、選考委員の判断に委ねる。中央公論文芸賞。よほど度量の大きい文学賞なのだろうと思う。でもそっちへ話を進めると、じゃあどっかに度量のちいさい文学賞があるのか？ みたいに話がこじれて物議をかもす恐れがある。

ここからは僕が佐藤正午の筆名でプロになる以前、1970年代の昔話である。これも『正午派2025』の年譜にしっかり書き記されている。当時、中央公論新人賞という公募の文学賞があった。で、大学生だった僕は初めて書いた小説を出版社に送った。

結果は、梨のつぶてだった。待てど暮らせど連絡なし。記憶では、応募原稿を受け取ったというハガキ1枚貰えなかった。やがて『中央公論』誌上に誰かの受賞のことばが掲載された。そうか、と僕は打ちのめされた。そういうことなのか。

そうか、というのは初めて書いた小説の出来（というか不出来）についての自覚。そういうことなのか、とは無用の人間にいちいちかかずらわるほど東京の出版社は優しくはないのだなという学び。両方合わさって無気力に見舞われ、大卒・就職の道まで諦めて故郷の佐世保に帰った。

ただ帰っても何もすることないから、性懲りもなくまた小説を書き、そして……あいだは端折って……現在に至る。要は中央公論新人賞落選によって挫折を味わい、僕は人生の方向転換を強いられたわけだ（と思っている）。

そういった因縁のある出版社からの、半世紀近くもの時を隔ててもたらされた、受賞の報せである。事前に候補作の公表がないから突然の報に驚くのは当然として、さらに重ねて賞の名前に僕が驚いたのもおおよそわかっていただけると思う。もちろん喜んで頂戴しますと電話口で即答したし、それがいちばん正直な気持ちではあるのだけれど。



『熟柿』（著：佐藤正午／KADOKAWA）

【選評】

「不幸を書く」 浅田次郎



このごろの小説は長くなった。理由は多々あろうが、結果として厚いばかりの空疎な物語を喜ぶ読者はいるまい。



そうした傾向の中にあって、佐藤正午氏の『熟柿』はまったく過不足なく、小説本来のたたずまいを見せてくれた作品であった。



のっけから一気に読者を異世界に搦め取る。熟れた柿の実だけが着彩された里の夕まぐれ、その平穏で凡庸な風景は悲劇の予兆にちがいないのだが、いったい何が起こるのか、読者にはまるでわからない。



小説にしかできぬ表現方法である。読み始めたときは枯淡な短篇小説かと思ったのだが、じきに長篇の冒頭部であると知って驚いた。これは背筋を伸ばして読まねばならぬ。



虚飾のない文章には、たとえば邦楽の乱調に似たここちよさがあり、それがかえって油断のならぬ緊張感を生む。この物語にふさわしい文体である。



ところで、そもそも文学とは人間の苦悩を描くものではあるが、今日の平和で豊かな時代にあって、これほど苦悩を追究する小説は珍しい。いや、難しい。しかも特筆すべきは、内向する苦悩ではなく、とことんついていない人間の話に徹していることであろう。作者の人間観察眼はすぐれて緻密であり、不幸の実態と実体を知悉（ちしつ）していると思える。



幸福は幸運のもたらすところだが、不幸と不運は同義である。禍福は糾える縄のごとしというが、けっして交互に綯われてはいない。そうした真実を体現した主人公には、多くの読者が共感を寄せたはずである。



かおりはすばらしいヒロインだった。

「平凡を描く難しさ」 鹿島茂



親族の嫌われ者だった伯母の葬儀があった夜、妊娠中だった主人公は泥酔した夫と車で帰宅中に携帯電話で友人と会話していて注意力散漫となり、人をハネて殺してしまうが、夫が警察官であることが頭をよぎり、「轢き逃げ」の大罪を犯すことになります。服役中に出産した子供は離婚した夫に親権を奪われ、子供に会いたいという気持ちを募らせながら底辺の暮らしを余儀なくされます。



物語を引っ張っていくのは、かつて日本の大衆映画の「母子もの」と呼ばれたジャンルによく似た「生き別れた母子のその後の運命」にあるように見えますが、じつはそうではありません。本書の読者にとって最も切実に感じられるのは、大卒ではあるものの、一瞬のアクシデントで刑に服したために、その学歴がなんの役にも立たなくなってしまった一人の平凡な女性が、新しい職を見つけ、職場に適応し、自分と我が子の将来に備えて少しずつお金を貯めるという「限界生活」を尊厳を失わずに送るのが、現代の日本においてどれだけ大変であるかということ、しかも、そうした限界生活が一瞬の偶発事によってだれにでももたらされてしまう「平凡事」であることへの恐怖なのです。



ところで、こうしたフラットな日常を、サスペンスフルに描くには、尋常ならざる作家的構成力と文体が必要とされます。つまり難易度の高い冒険なのですが、さすがは佐藤正午さん、鞍部の高いところで跳んで、しかも、読者を感動させることに成功しています。「達成」と呼ぶにふさわしい作品ではないでしょうか。

「主人公との旅」 林真理子



表紙にこう書かれている。



「熟した柿の実が自然に落ちるのを待つように、気長に時機が来るのを待つこと」



これによって読者は、主人公がやがて希望と再会の日が来ると想像し、ページをめくるのであるが、結末がわかっているのに最後まで読ませる著者の力量はすごい。



まず書き出しの不穏さ。伯母の葬儀の精進落としの夜から物語は始まっているのであるが、低い不協和音のようなエピソードが続く。



酒に酔った人々は、乱痴気騒ぎをして、近所の老人から呪いの言葉を浴びせられるのだ。そして帰り道、さっそく呪いは果たされ、主人公は不運のどん底につき落とされる。そして長い月日がたつ。



社会の底辺で、たった一人淡々と生きていくこの描写が素晴らしい。みじめ極まりない生活であるが、どこか清澄な空気が漂っているのは、主人公の「息子に会いたい」という、強い意志によるものである。彼女の意志は読者の共感を得て、気づくと読み手は主人公を応援していく。それは彼女が決して堕ちることなく、ひたすら労働していることにもよるだろう。



彼女を応援してくれる唯一の人、息子の同級生の母娘によって、彼女は息子と再会を果たす。このラストシーンは感動的だ。



「表紙の予言」によって、この結末は予想された。それなのにやはり心をうたれる。共に月日を生きてきたように思う。『熟柿』を読むと、長篇小説とは主人公と旅をすることだとつくづくわかるのである。

「まさに熟柿」 村山由佳



一行目から引きずり込まれ、それきり最後まで息を詰めて読み切ってしまった。佐藤正午さんの文体が持つ唯一無二の魅力と、常に〈そうなる以外にない〉展開の妙が合わさればもはや無敵なのだ。



主人公のかおりが轢き逃げの罪に問われてからの17年間を、読者の紅涙を絞る感動物語に仕立てようと思えばできたはずなのに、作者はあえて抑えた筆で淡々と描写してゆく。犯した罪を悔いつつ、会えない息子のために自分にできることを、と祈る気持ちが強いほど、かおりは周囲に過去を打ち明けられない。それをまた故意に隠していたと受け取られ、あるいは人の露骨な悪意に曝されて、彼女はさらなる社会の底辺へと追いやられてしまう。



驚くべきは、そうして堕ちてゆく過程にも、やがてひと筋の救いを得る道のりにも、作者のご都合主義やごまかしが見当たらないことだ。筆の誠実さと語り手としての巧妙さとは両立しにくいものだが、ここにはそのどちらもがあり、安心して物語に酔わせてくれる。選考会の席上、元夫の隠し事を知る場面は必要かとの議論もあったけれど、私個人としてはこの部分があったからこそ、やりきれなかった気持ちの落とし所を得ることができた。怒りの発散は特大のカタルシスなのである。



物語全体における一服の清涼剤のような久住呂咲（くじゅうろさき）ちゃん（このネーミングセンス！）が導いてくれる先のラストでは、読み手までもが主人公とともに息子の隣を歩いている気持ちにさせられた。



まさに、熟柿が落ちるようなご受賞である。