空気が乾燥する冬は、知らず知らずのうちに肌の潤いが奪われやすい季節。そんなときこそ見直すべきなのが、日々繰り返す基本のスキンケアです。洗う、与える、両方のお手入れを丁寧に行い、みずみずしい肌を取り戻して （撮影：山口恵史 取材・文・構成：入江信子）

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

油分で蓋をして守る

化粧水で水分を与えても、そのままでは蒸発し乾いてしまいます。

「そこで必要なのが、油分を含むクリームです。湿度が低い冬は、過剰に水分の蒸発が進むので、『乾燥スパイラル』を防ぐためにも、クリーム使いは必須。クリームを使うメリットは、外的な刺激から肌を守りながら、柔軟性をキープできること。抗酸化成分配合のものなら、シワやたるみを防止する働きも期待できます。ベタつくのが嫌という人は、少量を点在させ、手で押し込むようにつけて」

１：カネボウ クリーム イン ナイトII〈医薬部外品〉 50g ￥13,750／カネボウインターナショナルDiv.

お腹の中の赤ちゃんの肌を守る胎脂に注目した保湿成分が主役。夜中、潤いを届け、朝の肌はもっちり。

２：ディセンシー ブライトリフト クリーム〈 医薬部外品〉30g ￥10,450／ディセンシア

エイジングによるくすみ、肌荒れ、たるみをトータルケア。肌が保水するしくみをサポートし、ふっくらとした弾力を蘇らせる。

３：パラビオ ACクリーム〈医薬部外品〉 40g￥11,000／ヤクルト ビューティエンス

肌のバリア構造をヒントにした、保湿成分「ラメラ粒子」を配合。潤いのある健やかな肌へ。こっくりと濃密な質感を味わって。

４：フラルネ コクメルティ クリーム 30g ￥6,600／アルビオン

肌の構成成分を一気に与え、元気を回復。指がすべるようなスムースさ、つやめきが戻り、肌の印象も一変する。コクがあるけれど伸びのいい質感。

５：N organic Vie ヒアルアップリフトクリーム 47g ￥9,240／シロク

歳を重ねるとヒアルロン酸量が減少し、肌が薄くなるという研究から開発。不足分を補いつつ合成・分解を調整し、しっとり感と密度をアップ。

６：アベンヌ トリクセラ モイストスキンバリア クリーム 200mL ￥ 3,740（編集部調べ）／ピエール ファーブル ジャポン

肌の内側で働くセラミド、外側に作用するアベンヌ温泉水とグリセリンで、乾燥から脱却。

※記事内の商品価格はすべて税込です