日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の最終回が12月14日に放送予定です。

【写真】その表情は一体…

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。

競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。



（c）早見和真／新潮社

大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストが出演。

最終回あらすじ

ロイヤルファミリーは、失明という絶望の淵から奇跡の復活を遂げた。

だが、栗須（妻夫木聡）と耕一（目黒蓮）が夢見続けた“有馬記念の舞台”に立つためには、重賞レースでの勝利という、険しく厳しい条件が立ちはだかる。

その一方で、展之（中川大志）のソーパーフェクトが圧倒的な快進撃を続けていた。クラシック三冠を制し、まさに“時代の覇者”として、有馬記念の最有力候補に名乗りを上げていた。

それぞれの想いを胸にチームロイヤルは決起集会を開き、結束を確かめ合う。その場で耕一は静かに、しかし揺るぎない覚悟を口にする…。

耕造（佐藤浩市）と出会い、G1制覇を夢見て歩み始めた栗須。数え切れぬ挫折の先に、ついに──運命の扉が開く！