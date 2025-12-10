身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第24回目は、「優しい振り返り」についてです。（構成：野辺五月）

「自分にどれくらい優しくできたか」という新しい視点

Q：12月になり、今年も終わりが見えてきました。なんだか気持ちばかりが焦ってしまい、やり残したことや反省点ばかりが頭に浮かんでしまいます。この1年を責めずに振り返り、心穏やかに新年を迎えるには、どうしたらいいでしょうか。

（50代「来年こそは」さん）

A：この1年、あなたは十分頑張ってきました。年末は「できなかったこと」ではなく、「自分にどれくらい優しくできたか」という新しい視点で、成長を確認してみましょう。

今年も残すところあとわずかとなりました。この1年、様々な不安や体調の変化がありながらも、ここまで生活を続けてこられたことは、本当に素晴らしいことです。

私たちはこれまで、弱いのは恥じゃないということ、1人で抱え込まなくていいということ、そして自分のペースで生きていいんだよ、というお話をしてきました。過去の記事で触れたメッセージを思い出した時、「そうだ、また前を向こう」と立ち直るきっかけになっていたら、それほど嬉しいことはありません。

立派な自分ではなく、「優しい自分」を振り返る

年末の振り返りというと、仕事の成果や家事の達成度など、「立派な自分」をチェックしがちですが、今年は視点を変えてみましょう。「この1年間、あなたはどれくらい自分に優しくできたか」という点を、確認してみてください。

優しさの確認の具体的な方法は、私たちがこれまで取り上げてきた「不安を言葉にする勇気」や「休む勇気」といった行動が、新しい習慣として定着しているかをチェックすることです。

「自分に優しくできたか」チェックリストと解説

以下の行動が、この1年間であなたの新しい習慣になっているかを確認してみましょう。

● 不安を言葉にしてきましたか？

● 自分の気持ちを紙に書き出してみましたか？

● 誰かに伝える、という「助けを求める行動」ができましたか？（さらに、必要だと感じた時に、専門家を頼ってみましたか？）

心の中でぐるぐる考えるだけでなく、声に出したり、紙に書き出すという行為は、感情を整理し、頭と心を切り離す作業です。「話すことは手放すこと」と以前お伝えしたように、自分の感情をアウトプットする作業は、重荷を軽くすることに直結します。独り言でも、文字でも構いません。まず「形にする」という行為が、自分自身への最大の優しさにつながるのです。

また、友人に相談する、家族に弱音を吐くといった「助けを求める行動」ができたのなら、それは自分を大事にした立派な成長です。これは、人に頼る勇気そのものです。これも自分を追い詰めないための、賢明な判断なのです。

「できていない」ことにこそ成長のヒントがある



もし、この確認項目を見て、「ああ、全然できていないかも……」と思ったとしても、ご自分を責めないでください。

「できていない自分に気づけたこと」が、もうすでに大きな一歩であり、来年に向けた大きなクリアポイントなのです。

「出来てないかも〜」と思った人は、その確認がもう一歩目です。できていない自分が分かればクリア。後はやればいいだけです。

1年を振り返ってみて、まだできていない習慣があるなら、それを来年の目標にすれば、軽やかに新しい年を迎えられます。

来年に向けて磨きたい「伝える力」

特に多くの方にとって課題となるのが、「人に気持ちを伝える」というコミュニケーションスキルです。日本では「察しなさい」という文化が根強く、自分の感情を正直に伝えるのが苦手な方が多いようです。私たちは、気持ちに蓋をしたり、お飾りをつけたりするからこそ、対人関係が苦手になってしまうのではないでしょうか。

特に、「私はこう思っているよ」「私はいま寂しいと感じているよ」という「I（アイ）メッセージ」で伝えることが非常に大切です。大事なのは「自分がどう思っているか」です。誰かがではないのです。気持ちを伝える時に、無理やり理由をつけたり客観的になろうとしたりする必要はありません。

まず自分の感情に気づくところから始めましょう。相手を察する前に、まず自分の感情に敏感になること。「なんでこう考えるのだろう？」「なんでこういう感情がわくのかな？」と自分に問いかけてみましょう。例えばですが、「寂しいからだ！」という答えを見つけたとしたら、「私は寂しいって考えてるよ」と自覚すればいいのです。

そんなふうに自分の感情に気づき、言葉にする・文字にする。最初は書いてみることから始めましょう。何を伝えたら自分の気持ちが楽になるか、相手に負担なく伝わるか、と考えながら練習すれば、必ず伝わるようになります。これはとても重要なコミュニケーションスキルなので、磨いていきましょう。

助けを求める行動について、「同じ人ばかりに相談して、相手に負担をかけていないか心配」と感じることもあるでしょう。そんな時は、思い切って「この話、ラーメン1杯分おごる程度ですむ話かな？それとも、あなたに負担をかけていないか心配なんだけど、どう思う？」と、正直に相手に聞いてみることも、立派なコミュニケーションスキルです。

この1年で見つけた「自分に優しくできなかった点」は、来年をより良い年にするための希望です。この年末に「自分に優しくできたか」を確認し、来年こそは「自分に優しくできる自分」を目指して、心穏やかに新しい年を迎えましょう。