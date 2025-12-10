矢沢心＆ほしのあき、美脚際立つミニスカコーデ公開！ 「美しい……」「みんなほんと超かわいい」
タレントの矢沢心さんは12月9日、自身のInstagramを更新。タレントのほしのあきさんとファッションブランド「yori（ヨリ）」の展示会を訪問し、ツーショットを公開しました。
【写真】矢沢心＆ほしのあき、美脚際立つ超ミニ丈コーデ
この投稿にファンからは、「美しい……」「みんなほんと超かわいい」と称賛の声が上がったほか、「次は朝から集合しようね」とほしのさんからのコメントに、「時間長めに取っておくね」と矢沢さんが返すほほ笑ましいやり取りも見られました。
(文:勝野 里砂)
2人でブランドの展示会へ矢沢さんは「あきちゃんといる時間はあっという間なんだけど短い時間でたくさん笑います いつもはっぴーなあきちゃん」とつづり、2枚の写真を掲載しました。矢沢さんは黒いミニスカート、ほしのさんはグレーと白の花柄ミニスカートをそれぞれ身に着けています。引き締まった美脚が際立つコーディネートです。
仲良しな2人以前から仲の良さがうかがえる2人。ほしのさんの6月12日の投稿では、ツーショットのほか、仲良くすしを食べる様子なども公開されています。さらに26日には、2人で同ブランドのポップアップストアを訪問したことを報告しており、ほしのさんは「好きなテイストが一緒だからお揃いも増えていくよね」とコメントしていました。
