好き&いただきたい「滋賀県の御朱印」ランキング！ 2位「近江神宮」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末が少しずつ近づき、街に静かな高揚感が漂う12月初頭は、心を整えたり新しい気持ちを迎えたりしたくなる時期です。神社仏閣を巡っていただく御朱印は、旅の記録であると同時に、自分だけの大切な一冊を彩る特別な存在。今回は、そんな御朱印の中でも人気を集める県の魅力に迫ります。
All About ニュース編集部では、2025年11月21〜25日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「御朱印に関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&いただきたい「滋賀県の御朱印」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「好きな漫画とコラボしていたから」（20代女性／東京都）、「ピンクの御朱印帳があるみたいで一緒に御朱印ももらいたい」（30代女性／愛知県）、「百人一首の聖地だから」（30代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「いただける御朱印の種類が豊富で、全てのお堂の御朱印をもらいたいというコレクターっぽい感情がうまれます」（40代女性／神奈川県）、「墨書きは力強く荘厳で、御朱印の『歴史の重み』が段違い」（50代女性／石川県）、「比叡山延暦寺は歴史の教科書にも出てくるとても有名なお寺なので、是非御朱印をいただきに行きたい」（30代女性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：近江神宮／24票大津市に鎮座する近江神宮は、天智天皇を祭神としてまつる神社。「時の守護神」として知られ、時計や時間に関する産業、学業成就にご利益があるとされています。また、小倉百人一首の第1首を詠んだ天智天皇にちなみ、競技かるたの聖地としても有名です。鮮やかな朱色の楼門が美しく、御朱印もまた力強く端正な筆遣いで、参拝者に人気の高い一社です。
1位：比叡山延暦寺／134票天台宗の総本山であり、滋賀県と京都府にまたがる比叡山全域を境内とするのが比叡山延暦寺。世界遺産にも登録されていて、伝教大師・最澄によって開かれました。広大な境内は東塔、西塔、横川の3つのエリアに分かれていて、それぞれで御朱印をいただくことができます。特に、根本中堂の御朱印は人気が高く、重厚で厳かな雰囲気がその歴史の重みを伝えます。御朱印を通して、比叡山の深い信仰を感じられるでしょう。
