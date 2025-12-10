菅田将暉主演『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』第10話あらすじ。久部を待っていたのは、小栗旬演じるカリスマ演出家の蜷川幸雄で…＜ネタばれあり＞
菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第10話が12月10日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。
1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。
菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。
＊以下、12月10日放送回のネタバレを含みます。
第10話あらすじ
トラブル続きの中、綱渡りで「冬物語」を上演し終えた夜。
ジャズ喫茶「テンペスト」で久部三成（菅田将暉）を待っていたのは、カリスマ演出家・蜷川幸雄（小栗旬）だった。
憧れてやまない演出家からの高い評価と熱い演劇論を直に浴びて、久部は感無量。
さらに「とにかく今は、がむしゃらに突き進みなさい」と激励され、震えるほどの感動を味わう。
トニーの肉声が…
一方、久部が気付かないところで蜷川は、マスター・風呂須太郎（小林薫）とも親しそうに談笑を交わす。
（『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』／(c)フジテレビ）
深夜のWS劇場。
久部は支配人・浅野大門（野添義弘）と共に、劇場オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）と対峙していた。
置かれたラジカセからは、逮捕されたトニー（市原隼人）の肉声が流れてきて…。