菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第10話が12月10日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

【写真】久部を待っていた人物は…

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、12月10日放送回のネタバレを含みます。

第10話あらすじ

トラブル続きの中、綱渡りで「冬物語」を上演し終えた夜。

ジャズ喫茶「テンペスト」で久部三成（菅田将暉）を待っていたのは、カリスマ演出家・蜷川幸雄（小栗旬）だった。

憧れてやまない演出家からの高い評価と熱い演劇論を直に浴びて、久部は感無量。

さらに「とにかく今は、がむしゃらに突き進みなさい」と激励され、震えるほどの感動を味わう。

トニーの肉声が…

一方、久部が気付かないところで蜷川は、マスター・風呂須太郎（小林薫）とも親しそうに談笑を交わす。



（『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』／(c)フジテレビ）

深夜のWS劇場。

久部は支配人・浅野大門（野添義弘）と共に、劇場オーナーのジェシー才賀（シルビア・グラブ）と対峙していた。

置かれたラジカセからは、逮捕されたトニー（市原隼人）の肉声が流れてきて…。