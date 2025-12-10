ドジャースのイケメン選手、美人妻と結婚7周年を祝う姿を披露！ 「美しいカップルの素晴らしい写真」
ロサンゼルス・ドジャース所属で“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス選手の妻であるマリアナさんは12月9日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を祝うツーショットを披露しました。
【写真】キケ＆美人妻との結婚7周年ショット
ファンからは、「無事に元気な赤ちゃんが産まれますように お祈りいたします」「なんてステキなお二人」「結婚記念日おめでとう、お気に入り二人とも愛してるよ！」「最高」「マリアナは女神のように見える」「美しいカップルの素晴らしい写真」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
「なんてステキなお二人」夫婦のツーショットなどを投稿に載せているマリアナさん。キケ選手との夫婦ショットです。マリアナさんは、ライトイエローのロングドレスを着ており、ふっくらとしたおなかから妊娠中であることがうかがえます。またキケ選手も自身のInstagramで「人生で最高の7年間！ 愛してる！」とスペイン語でつづり、夫婦ショットを公開しています。
第2子妊娠を報告自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているキケ選手。8月13日の投稿では、マリアナさんの妊娠を報告していました。
