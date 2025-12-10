ロサンゼルス・ドジャース所属で“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス選手の妻であるマリアナさんは12月9日、自身のInstagramを更新。夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：エンリケ・ヘルナンデスさん公式Instagramより）

写真拡大

ロサンゼルス・ドジャース所属で“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス選手の妻であるマリアナさんは12月9日、自身のInstagramを更新。結婚記念日を祝うツーショットを披露しました。

【写真】キケ＆美人妻との結婚7周年ショット

「なんてステキなお二人」

夫婦のツーショットなどを投稿に載せているマリアナさん。キケ選手との夫婦ショットです。マリアナさんは、ライトイエローのロングドレスを着ており、ふっくらとしたおなかから妊娠中であることがうかがえます。またキケ選手も自身のInstagramで「人生で最高の7年間！ 愛してる！」とスペイン語でつづり、夫婦ショットを公開しています。

ファンからは、「無事に元気な赤ちゃんが産まれますように　お祈りいたします」「なんてステキなお二人」「結婚記念日おめでとう、お気に入り二人とも愛してるよ！」「最高」「マリアナは女神のように見える」「美しいカップルの素晴らしい写真」と、祝福の声が多く上がりました。

第2子妊娠を報告

自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているキケ選手。8月13日の投稿では、マリアナさんの妊娠を報告していました。
(文:中村 凪)