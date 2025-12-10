水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第8話「梟は夜に飛ぶ」が12月10日、放送される。

【写真】右京と薫は驚いた表情を見せ…

ゲスト出演は、中田喜子さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、12月10日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

杉下右京（水谷豊）と小手鞠（森口瑤子）は、亀山薫（寺脇康文）と美和子（鈴木砂羽）が最近、ボランティアをしているという児童館を訪れる。



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

施設では、絵本作家でオーナーの並木弥生（中田喜子）という女性が、自身の書いた絵本を読み聞かせするなど、穏やかな空気が流れていた。

ところが、その矢先、右京は施設に何者かが侵入した形跡を発見。さらに、付近で殺人事件が起こり、犯人が逃走中という一報がもたらされる。

暗号めいた走り書きが…

事件現場に足を向けた右京と薫は、遺留品の中から『いしや』『☆18』と書かれた、暗号めいた走り書きを見つける。

そのメモ帳には、弥生の絵本に登場するフクロウのイラストがプリントされていた。被害者は飲食店に勤める女性で、逃走中の容疑者は交際相手の男。

警察は痴情のもつれとみて捜査を開始する。

いっぽう、右京と薫は、弥生が今回の事件に何らかのかかわりがあると感じ、弥生の自宅を訪れるが…!?