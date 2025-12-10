Image: Wes Davis / Gizmodo US

充電ひとつにこれだけ払える人となると、とても限られていそう。

ワイヤレス充電に切り替えて10年弱。初めて使ったのは2017年にiPhone 8買ったときですが、あのときの感動は忘れません。今思えばだいぶ遅い充電で、終わったかなと思ってもまだ全然充電できてなくてスマホ本体が熱くなることもザラだったけど、それでもマジックみたいに思えたものです。

磁気増強メタルリングでおなじみのMagSafeワイヤレス規格も、今やQi2.2に進化して出力ワット数は25Wになりました。でも冷却装置がないと、それだけの最大ワット数は出ないのが現実です。なら充電パッドに冷却ファンつけちゃえば？ってことで生まれたのが「Anker Prime Wireless Charging Station」です。

市場初のQi2.2の充電器ってわけじゃないんですが、230ドル（日本価格2万4990円）という立派なプライスで一番乗り感を醸してるこの製品。

パッと見、iPhoneとApple WatchとAirPodsを一度に充電できる一般の3-in-1型スタンドと違わないんですが、冷却ファン付きなので充電スピードが落ちないのが違いです。また、タッチ画面付きで3台それぞれの充電状況をチェックできるのもうれしいポイント。充電状況はアプリでも見れて、設定変更、時刻設定、ファームウェア更新までできるようになっています。

Anker Prime Wireless Charging Station これは何？：スマホ、ウォッチ、ヘッドフォン。3台まとめて充電できる充電ステーション 価格：2万9440円 好きなところ：ワイヤレスで急速充電できる、冷却ファン内蔵だから充電後のスマホもひんやり、充電状況が見れるディスプレイ、見やすい角度で固定できるマグネット式、上質なビルド 好きじゃないところ：時刻表示があまり意味ない、価格が高すぎ

これだけてんこ盛りなのに動作は良好で、特に目玉のスマホ急速充電は快適そのもの。パートナーの手持ちのiPhone 16で試してみたら最大22.5W（iPhone 16シリーズの公称値）の高速で充電できました。自分のiPhone 15 Proは高速充電の対象外なのに17Wまでいって、それが結構長く続くんですね。

まあ、スタンドの表示なので、本物かどうかは確かめようがないけど、結果的にUSB-Cでつないで充電するのと違わない速さで充電できて、なおかつ本体はクールなまんま。手に取って、冷たい！って感じるほどでした。

こんな風に2股になっててひとつはiPhone、ひとつはApple Watch、土台はAirPodsの充電用。この手の充電器はふつう見た目が残念なんですが、その辺、Ankerのはがんばりが見られます。台座はソフトタッチにして、iPhoneのところにはマグネット式を採用。輝くメタルに、グリップ力のある土台。数値パネルはガラスの下に沈んでいるように見えます。

スマホを置くパッドは冷却ファンぶん厚みがあって、上部のファンで空気を吸い上げて下から熱い空気を吐き出す造りになっています。傾きは見やすい角度に調整が可能。

Apple Watchは、AirPodsと同じ充電スピード最大5Ｗでした（USB-Cケーブルと65WのAnker USB-Cアダプターを使用）。

タッチパネルと冷却ファン装備

家電にごちゃごちゃ余計な表示が出るのは苦手なほうなんですが、Anker Primeは別。本当に必要な情報だけ表示されるので全然邪魔になりません。端末別の充電ワット数をチェックできるし、充電モード、時刻、画面の明るさも調整できます。

時計機能はやや中途半端で、電源引っこ抜いて挿し込むと時計が狂ってしまうし、米国在住の場合もサマータイム（アメリカで夏場1時間時刻が早まること）が自動で設定されませんけどね。まあ、直すのは簡単で、狂った時計はAnkerのアプリで充電パッドに接続すれば自動で直ります。

IFA 2025の展示会場で見たときは白熱灯が眩しすぎて表示が見づらかったけど、ふつうの室内照明で試したら問題なく見れてホッとしました。

充電モードはIce Mode（ファンがフル回転）、Boost Mode（ファン回転数が中ぐらい）、Sleep Mode（ファンOFF）の3つ。枕元ではファン切るのが一番なんだろうけど、Ice Modeを選んでもファンの音はそんなにしません。いろいろ試してからは、いちいち変更してませんでした。

本体にある画面で充分。アプリなんて要らないよね...とは思うんですが、いちおうAnkerのアプリで連携できるのでその話も少々。

アプリを開いてBluetoothで充電パッドに接続すると、こんな風に端末別の充電のボルトとアンペア、ワット数が表示されて、「リアルタイムのデータ」が折れ線グラフで出てきます。タップすると過去数時間ぶんの充電履歴も見れる仕組みになってます。

価格がネック

Prime Wireless Charging StationはAnker初のQi2.2対応の充電ステーション。Amazonで売ってるノーブランドの充電器より遥かに高機能ではあります。価格に見合う内容だし、いま買えるベストな3in1ではあるのですが、高速充電、冷却ファン、タッチ画面などの装備より、「3種を1台で」というフォームに依存している感は否めず、正直、これに230ドル払う自分がイメージできなかったりします。

それはAnkerも認識しているようで、発表から2か月も経ってないのに150ドルOFFの割引キャンペーンを実施中です（本稿執筆時）。それだけ値引いても、他社の3-in-1のQi2.2の充電器よりは高めなんですけどね。たとえばBelkinのファン内蔵Qi2.2対応充電器は1万7810円だし、KuxiuのQi2.2対応3in1トラベルチャージャーはファンなしで減速必至だけど1万5900円で買えちゃいますからねぇ…。Prime Wireless Charging Stationを定価や定価近くで買うのはよっぽどのAnker信者ではないかと。

価格抜きで見れば最高の充電器だし、ブラックフライデーみたいな値引きを待って買うならアリでしょう。