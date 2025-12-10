USJ「名探偵コナン・ワールド」詳細発表！ 脱出ゲームに世良真純＆萩原千速＆横溝重悟、レストランに新一＆蘭登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年1月30日（金）から期間限定で、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開催。今回、毎年人気を博している「名探偵コナン・ワールド」の詳細が発表され、劇場版最新作との連動や、「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の登場キャラクターなどが明らかになった。
【写真】新一＆蘭キタ〜！ 今年もアツい「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」のイメージ
■3つのアトラクションが登場
今回の「名探偵コナン・ワールド」では全部で3つのアトラクションが登場。劇場版『名探偵コナン』シリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（はいうぇいのだてんし）』と連動したストーリーが展開される究極のリアル脱出ゲーム「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜」や、幼なじみの新一と蘭の在りし日の物語に陶酔できる“ミステリー×食×音楽”の新体験「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」、平次のバイクアクションを物語と疾走感で楽しめる「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転（オートドライブ）〜」がラインナップだ。
■ドローン攻撃を阻止しよう！
「名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜」は、劇場版の前日譚（たん）となる完全オリジナル・ストーリーで展開。江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎、そして劇場版での活躍にも期待が高まる女子高生探偵・世良真純、神奈川県警の萩原千速、横溝重悟が登場する。
物語の舞台は、新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」。ゲストは、新技術発表イベントに招待され、会場には、コナンや小五郎、蘭、世良の姿も見える。しかし開始を待つ施設に届いたのは、驚愕の脅迫メールだった…！ 「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」 施設は大混乱に陥り、大量のドローン爆弾が上空にあることも発覚。さらに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられ、一人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれてしまうというのだ！ ゲストを含む参加者全員が人質となった緊迫感MAXの危機を切り抜け、ドローン攻撃を阻止、真犯人を暴くことができるか――!?
事件に巻き込まれたゲストは、前代未聞の危機から生き残るために登場人物たちと連携し、目の前で繰り広げられる“超リアル”な世良、蘭、小五郎たちのド迫力のアクションに大興奮しながら、爆破を阻止するため施設内を巡り真犯人を突き止めていく。なお、体験にはスタジオ・パス（入場券）とは別に専用のチケットが必要。
■“ミステリー×食×音楽”の新体験
推理ライブ・レストラン「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は、本格的な生歌でパワーアップ。“ミステリー×食×音楽”の新体験が登場する。
今回は“超リアル”な『名探偵コナン』の世界に入り込み、目の前に登場する、在りし日の新一と蘭のやり取りに胸が高鳴るオリジナル・ストーリーで展開。ゲストは、新一や蘭と協力しながら、真犯人の思惑を打ち砕き、事件を解決に導く。新一による推理や、ステージ上で披露される生歌、臨場感あふれるアクションが交差する極上のミステリー体験に期待がかかる。
「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」は、ロンバーズ・ランディングで開催。各回約80分、入替制。こちらもスタジオ・パス（入場券）とは別に、チケットが必要だ。
■自動運転車が大暴走
最後は「名探偵コナン×ストーリー・ライド 〜激走の自動運転（オートドライブ）〜」。本アトラクションは、コナンと少年探偵団、西の名探偵・服部平次が登場するオリジナル・ストーリーで展開される。
パーク上空を高速で駆け抜ける爽快なコースターに乗りながら、自動運転車が大暴走する“絶体絶命のピンチ”をコナン、平次とくぐり抜けるハラハラドキドキを体験することが可能。
物語に入り込み、少年探偵団のコミカルなやり取りを隣で楽しみ、平次のバイクアクションを生身で体感する、ここにしかない超スリル・超興奮の体験が味わえる。本アトラクションの開催期間は2026年1月30日（金）から6月30日（火）までだが、メンテナンスのため2026年2月2日（月）から2月21日（土）までの期間は休止となるので注意。
原作／青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）
（C） 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
（C） SCRAP All Rights Reserved．
