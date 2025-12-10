山梨に“サンリオの新ミュージアム”が誕生へ！ キャラクターや「いちご新聞」の歴史を知れる資料を展示
サンリオの新ミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」（以下、山梨いちごの王さまミュージアム）が、2026年4月、山梨・甲斐市にオープンする。
【写真】いちごの王さま発見！ 新ミュージアム内観イメージ
■ファンへの贈り物
サンリオの創業者であり名誉会長である辻信太郎氏が手掛ける「山梨いちごの王さまミュージアム」は、双葉インターチェンジより車で約5分の場所に位置する、これまで語られてこなかったサンリオの創成期や歴史について知ることができるミュージアム。
サンリオの企業理念「みんななかよく」のもと作られる本施設では、ハローキティをはじめとするキャラクターや、グッズ、機関紙「月間いちご新聞」などの誕生から年代ごとの歩みが分かる歴史資料が展示されるほか、歴史資料に基づくウエルカムスポットやショップの設置が予定されている。
さらに、辻氏の執務室や個人年表、ゆかりの品の展示なども実施。辻氏とその分身とも言えるキャラクター“いちごの王さま”がサンリオファンへの送り贈り物として届ける、新たなスポットが誕生する。
【写真】いちごの王さま発見！ 新ミュージアム内観イメージ
■ファンへの贈り物
サンリオの創業者であり名誉会長である辻信太郎氏が手掛ける「山梨いちごの王さまミュージアム」は、双葉インターチェンジより車で約5分の場所に位置する、これまで語られてこなかったサンリオの創成期や歴史について知ることができるミュージアム。
サンリオの企業理念「みんななかよく」のもと作られる本施設では、ハローキティをはじめとするキャラクターや、グッズ、機関紙「月間いちご新聞」などの誕生から年代ごとの歩みが分かる歴史資料が展示されるほか、歴史資料に基づくウエルカムスポットやショップの設置が予定されている。
さらに、辻氏の執務室や個人年表、ゆかりの品の展示なども実施。辻氏とその分身とも言えるキャラクター“いちごの王さま”がサンリオファンへの送り贈り物として届ける、新たなスポットが誕生する。