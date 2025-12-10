「ソニーが帰ってきた！」韓国代表のスターが古巣トッテナムに帰還！ 試合前のピッチ登場に「最高のレジェンドだ」「永遠に私たちのキャプテン」の声
かつてのエースが帰ってきた。
現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、トッテナムはホームで橋岡大樹が所属するスラヴィア・プラハと対戦。３−０で勝利した。
26分に相手のオウンゴールで先制に成功したトッテナムは、50分にモハメド・クドゥスのPKでリードを広げる。79分にはシャビ・シモンズのPKでダメ押しの３点目を奪った。
快勝した一戦の試合前、ピッチ上では今夏にトッテナムを退団してロサンゼルスFCへ加入したソン・フンミンがスピーチを行ない、スタジアムを沸かせた。
韓国代表のスターFWは、2015年夏にトッテナムに加入し、10シーズンにわたって活躍。通算454試合でクラブ歴代５位の173得点を記録。21-22シーズンには、アジア人として初めてプレミアリーグの得点王に輝き、昨季にはクラブにとって17年ぶりの主要タイトルとなるヨーロッパリーグ（EL）制覇に貢献した。
クラブの公式Xがレジェンドの帰還を伝えると、この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「ソニーが帰ってきた！」
「最高のレジェンドだ」
「忘れられない選手」
「いつも我々の心の中に」
「永遠に私たちのキャプテン」
「プレミアの歴史上最高のフォワードの一人」
スタジアムは歓喜に包まれていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ソン・フンミンが古巣トッテナムに帰還！
