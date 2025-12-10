「お前が恥さらしだ」元エジプト代表がサラー断罪のリバプールOBを酷評！「ロナウドに無視され、メッシに批判されるのも当然だ」
リバプールの大エースであり、エジプト代表の英雄モハメド・サラーの爆弾発言が、激しいバトルを巻き起こした。
３戦連続で先発を外れたサラーは、12月６日のリーズ戦後、「ベンチに座らされている理由が分からない。クラブが僕を犠牲にしたように感じる」「何度も『監督とは良好な関係だ』と話してきたが、突然、関係がなくなった。理由は分からないが、誰かが僕をクラブに居させたがっていないように見える」などと発言。激しい怒りをぶちまけた。
これを受け、リバプールのレジェンドOBジェイミー・キャラガー氏は英衛星放送『Sky Sports』で「試合後に彼がしたことは恥ずべきだ」と断罪。さらに、思うように結果を残せなかったチェルシー時代を話題に上げ、「彼と代理人に思い出してもらいたいのは、リバプールに来る前のサラーは『チェルシーで失敗した選手』と知られていたということ。それは事実でしかない」と言い放った。
すると、エジプト代表で91キャップを誇るアーメド・エルモハマディ氏が、キャラガー氏をXで痛烈に批判。「ジェイミー、お前が恥さらしだ」と切り出し、次のように書き連ねた。
「サラーは努力と謙虚さ、そしてワールドクラスのパフォーマンスで自らの物語を書き換えた。チェルシーで『失敗』したわけじゃない--チャンスすら与えられなかったのだ。イタリアへ渡り、自らを再構築し、リバプールでこうなった。
・プレミアリーグのレジェンド
・エジプト史上最高の選手
・同世代で最も安定したフォワードの１人
サラーは何年もエジプトを背負ってきた。そして長い空白を経て、２度もワールドカップ出場に導いた。サラーは全てを自らの力で勝ち取った」
2021年にアストン・ビラで引退した現在38歳のエルモハマディ氏はその上で、キャラガー氏のビッグネームたちとの因縁に触れ、こう締め括った。
「クリスティアーノ・ロナウドに無視されるのも当然だ。メッシに批判されるのも当然だ。モウリーニョがお前を『平均以下』と言い、プレミアリーグでトップ1000ディフェンダーにも入らないと断じたのも当然だ」
エルモハマディ氏はエジプト代表で共闘したサラーの擁護派であり、キャラガー氏の発言によほど腹を立てているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
