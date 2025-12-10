静岡県の職員に12月10日冬のボーナスが支給されました。一般職員の平均支給額は約89万9000円で2024年に比べて2万9000円ほど低くなりました。

【動画】県職員に冬賞与 平均約89万9000円 前年比約2万9000円減 知事約337万円、県議約216万円＝静岡

10日に支給された県の一般職員のボーナスの平均支給額は約89万9000円で、2024年に比べて3.2%減り、2万9000円ほど減額となりました。（平均年齢43.1歳）

教職員のボーナス平均支給額は約93万7000円（平均年齢43.6歳）で、警察官は約91万8000円（平均年齢39.8歳）です。

2024年12月の引き上げ改正に伴い、夏と冬のボーナスの支給月数を定め直したため、冬のボーナスの支給月数が2024年に比べて0.05月減少し、支給額が減額となりました。

また、特別職のボーナスは、知事は約337万円、副知事は約275万円、県議会議長は約265万円、県議は約216万円が支給されました。

一方、開会中の県議会12月定例会には県職員の給与に関する条例案が提出されていて、議決・施行された場合は冬のボーナスの支給月数は0.05月引き上げられます。