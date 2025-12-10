BABYMETALがVansと初タッグ、“オールドスクール”ほか名作モデルに“赤黒”のメタル仕様が登場
BABYMETALが結成15周年を記念し、フットウェアブランドVansとの初コラボレーションコレクションを発表した。ABC-MARTと公式オンラインストアで12月11日から発売される。MA-1タイプのリバーシブルベストやTシャツなどのアパレルも揃い、全身でBABYMETALの世界観を楽しめるラインナップとなっている。
【写真】「BABYMETAL×Vans」名作モデルとは…？
今回のコレクションは、Vansを代表するクラシックモデル「OLD SKOOL」「SK8-HI」「SLIP-ON」をベースに制作された。各モデルはBABYMETALのキーカラーである赤と黒を中心にまとめられ、かかとにはBABYMETALロゴ、フォクシングラインには彼女たちの自己紹介でも知られる“BABYMETAL DEATH”の文字がプリントされる。
「SLIP-ON」モデルはブルータルロゴを両足にまたがるように配置し、クリアソール越しにも同じデザインが浮かび上がる仕掛けを施した。「OLD SKOOL」モデルは、シューレースに“BABYMETAL”の文字がプリントした2色が付属し、スタイルに合わせてカスタマイズできる。
「SK8-HI」モデルは、サイドパネルに色鮮やかなFOXのグラフィックをあしらい、インパクト大な仕上がりとなっている。
アパレルも幅広く展開され、半袖Tシャツに長袖Tシャツ、FOXのグラフィックを全面に施したMA-1タイプのリバーシブルベストなどがそろう。オンラインストア限定で、BABYMETALロゴをプリントしたチャーム付きキーチェーンも展開される。
“カワイイメタル”を確立し、今や次世代のメタルシーンをけん引するユニットとして世界的な人気を誇るBABYMETAL。2024年には初の南米ツアーを含むワールドツアーで世界22カ国、51公演を実施し、総動員数は約101万人に達した。結成15周年を迎える今年は、日本人アーティストとして初めてアメリカの名門レーベル、キャピトル・レコードとフロントライン契約を締結し、4枚目となるオリジナルアルバム『METAL FORTH』をリリースしている。
BABYMETALの15周年に相応しい世界観を体現した今回のVansコレクションは、ファンのみならずストリートカルチャー好きにも注目のアイテムとなりそうだ。
▼コラボアイテム取り扱い店舗一覧
・ABC-MART GRAND STAGE一部店舗
・ABC-MART 一号店、新宿本店、渋谷神南店
・ABC-MART公式オンラインストア
