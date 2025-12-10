ピョン・ヨハン主演『白雪姫には死を〜BLACK OUT＜拡張版＞』、日本初放送決定 韓国で高視聴率を記録した話題作
俳優のピョン・ヨハンが主演する韓国ドラマ『白雪姫には死を〜BLACK OUT＜拡張版＞』が、26日よりCS放送「衛星劇場」で放送される。16話拡張版は日本初放送となる。（毎週金曜 後11：00〜ほか※2話連続放送）
【場面カット】ピョン・ヨハンが迫真の演技で真相を追う
同作はドイツの人気小説をドラマ化した犯罪ミステリー。韓国では高視聴率を記録するとともに、2024MBC演技大賞でベストアクター賞のピョン・ヨハンをはじめ最多5冠の受賞を果たした話題作。
誰からも慕われる模範的な高校生だったが、殺人事件の犯人として服役。10年後に出所し真実を明かそうと奔走する青年コ・ジョンウを演じるのは、日本映画『太陽は動かない』にも出演した俳優ピョン・ヨハン。大作歴史ドラマ『ミスター・サンシャイン』以来6年ぶりのドラマ出演で話題を呼んだ。
ソウルから左遷されて来たエリート刑事で、ジョンウに協力するようになるノ・サンチョル役には『熱血司祭』のコ・ジュン。さらに、映画『オクス駅お化け』のキム・ボラ、『冬のソナタ』のクォン・ヘヒョらが共演している。
■あらすじ
19歳の少女2人が残虐に殺害される。だが血が飛び散った倉庫で息絶えた2人の遺体は見つからない。殺人の容疑がかけられたのは、2人の同級生で優等生のジョンウ（ピョン・ヨハン）だったが、泥酔していたため何も覚えていなかった。10年後、彼が刑期を終えて出所してまもなく白骨死体が発見される。平穏な村のどこかに真犯人がいる。本当の悪魔は一体誰なのか？
■演出
ピョン・ヨンジュ
■脚本
ソ・ジュヨン
■出演
ピョン・ヨハン、コ・ジュン、コ・ボギョル、キム・ボラ
■放送情報
CS衛星劇場
12月26日（金）より日本初放送
毎週金曜 午後11：00〜ほか※2話連続放送（全16話）
