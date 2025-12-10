バキバキボディのコロチキ西野、“太りやすい”ドレッシング紹介 居酒屋での対策も明かす「ノーと言えるかって大事」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人（34）が、10日までに自身のYouTubeチャンネル「コロチキ西野の100日ニキ」を更新。“爆太りするドレッシング”について語った。
【動画】コロチキ西野、“太りにくい”ドレッシングも語る（12：05あたり）
冒頭で「サラダというだけでめちゃめちゃ健康にいいとか痩せやすいとかイメージあると思うんですけど、ドレッシングかけちゃうとだいぶカロリーが上がるという落とし穴」などと説明した。
ランキング形式で紹介。5位は「イタリアンドレッシング」と発表し、「イタリアンドレッシング系 はオイルだいぶ多めですのでカロリー高い」などと解説。4位は「コブサラダドレッシング」で、マヨネーズベースなので「マヨネーズはやばい」「マヨネーズはめちゃ太るよ」「脂は多いほう」「要注意」などと呼びかけた。
3位は「中華ドレッシング」。大さじ1杯で80kcalとかいくものもあるんで、なかなか危ない」「やっぱ油が多い。おいしいんで。おいしいドレッシングって危ないですね、かけすぎ注意」と説明。2位は「ごまドレッシング」。「これはショックですよね、僕もショックです。めちゃ好きなんで」「トレーニングを始めた頃に、僕一番の衝撃やったんです」とし、理由について「大さじ1杯で85kcalいくものもあったり。低脂肪とか低カロリーとか出てると思うんですけど、普通のごまドレね」「ごまが意外とカロリー高い。ごまってめちゃくちゃ脂質多いです」と説明した。
1位は「シーザードレッシング」。「これショックですね、とりあえず居酒屋入って、とりあえずシーザーサラダ食べるみたいな」と振り返り。「ベーコン入ってる、卵はまだタンパク質なんで。ベーコンもタンパク質になるんですけど加工肉…個人の意見として加工肉は避けてます」と説明。さらに「チーズも振られてるでしょ、これはね、太ります」と指摘した。
なお対策として「もし居酒屋とかでシーザーサラダを頼む時、（周囲に）気を使うかもしれませんけども、ドレッシング別盛り行けますか？と言う」「さらっとそれを言えたら1番いいですけどね」と提案。「僕は言っちゃいます。なんやお前って言われても、そこはやっぱり…そこで妥協すると身体って変わらないんで」「ノーと言えるかって大事」などと持論を語り、「痩せるために色々犠牲にしないといけない」とも添えた。
最後に、太りにくいドレッシングについても言及。ノンオイルドレッシング系で、「和風ドレッシングですね。青じそは最強」と説明。「僕は、青じそとかノンオイルドレッシングをバーっとかけて、そこにおすすめなのが、もずくキムチ。めちゃくちゃおいしいです。もずくなんですけど、キムチとあえてて、ダイエットをしている人におすすめ」とアドバイスし、「それで去年、大会に出たときに乗り越えた」と振り返った。
また「冬って結構太ってしまいがちなんですけど、この冬にそういうのを意識するだけでも 全然違うと思う」「一緒に頑張りましょう」と呼びかけた。
