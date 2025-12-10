77歳・柏木由紀子、“カフェラテカラー”でまとめたシニアコーデを披露「おしゃれで素敵」「気品のあるブーツファッション」
俳優の柏木由紀子（77）が9日、自身のインスタグラムを更新。表参道のイルミネーションを満喫する“散歩ショット”を公開し、愛犬とのおでかけコーデを披露した。
【写真】「カフェラテのような色合い」表参道のイルミネーションを満喫する柏木由紀子
柏木は「表参道のイルミネーションも点灯しましたね ラルフローレンのクリスマスの雰囲気大好きです この日はカフェラテのような色合いのコーディネートでした」とつづり、淡いグレージュのロングカーディガンに白のパンツ、ブーツを合わせた“カフェラテコーデ”を紹介。温かみのあるトーンの装いで、冬の街並みに溶け込むナチュラルな姿を見せている。
投稿には、テラス席でケーキとコーヒーを楽しむ姿や、イルミネーションに囲まれたウィンドー前で愛犬レアを抱くショットも収められており、華やかなクリスマスムードを感じさせた。
コメント欄には「おしゃれで素敵な由紀子さん」「レアちゃん可愛い」「気品のあるブーツファッションコーデ輝いてエレガント」「柔らかな雰囲気とカフェラテコーデ、とても素敵です」「街はもうクリスマス一色ですね」など、あたたかい声が寄せられている。
