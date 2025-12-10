中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、小泉防衛大臣は「航行警報なども事前に通報されていない」と改めて反論しました。

【映像】中国軍のJ15戦闘機や空母「遼寧」（実際の映像）

「空母『遼寧』の艦載機がどのような規模でどのような空域において訓練を行うのかという具体的な情報は自衛隊にもたらされておらず、また訓練を行う時間や場所の緯度経度を示すノータム航空情報もなく、船舶等に示す航行警報も事前に通報されておりません」（小泉防衛大臣）

そのうえで小泉大臣は「危険回避のために十分な情報がなかった」と強調しました。中国メディアは9日、現場でのやりとりだとする音声を公開していました。これに防衛省は、「否定はしない」としながらも、小泉大臣は自衛隊の対領空侵犯措置について「適切に行うことは当然だ」と述べました。さらに小泉大臣は、自衛隊機が中国軍に対してレーダーを使用した事実はないと否定しました。

アメリカ国務省の報道担当官は9日、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射をめぐり、「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではない」とコメントしました。

また、日米同盟はかつてなく強固で結束しているとしたうえで、「同盟国である日本に対するコミットメントは揺るぎなく、本件も含めて緊密に連携を取り合っている」と強調しました。（ANNニュース）