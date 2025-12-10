大きく変化したインターネットの“昔と今”が、話題になっている。

【映像】「インターネットの昔と今」を描いたイラスト

投稿したのは、鹿目凛（ぺろりん先生）さん（@peroperorinko01）。昔は「こんなこと現実じゃ言えない…ネットに書こ」とインターネットが個人的な本音を吐露する場であった。一方で、現代は「こんなことSNSに書けない…現実で話そ」とSNSが公の場となり、本音は現実世界で話すものへと変化した。「インターネットの昔と今」の違いをXに投稿した。

「今はAIに話す時代」本音を語る場所が大きく変化

投稿を見た人からは「うわっ わかる」「みんなが見るSNSですもんね」「逆にネットでは言葉や内容を選ぶようになったよね」「ネットリテラシーを学んだ人類」「今はAIに話す時代」などの声が寄せられ、投稿には5.5万件超の“いいね”が押される反響となっている（※数字は12月9日16時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「2年ほど前 TwitterがXに変わったあたりからこの問題について考えるようになりました。フォローしていないアカウントのポストが“おすすめ”として流れ、良い部分もある一方 経緯など無視された“切り取り”として意図しない形で扱われ、炎上するケースも目につくようになったと思います。“ネットはエンタメ 本音はリアルで”が自分にとってはちょうど良いと思っています」と話している。（『わたしとニュース』より）