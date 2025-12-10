中国軍機が自衛隊機にレーダー照射を行った問題で、中国国営メディアが公開した中国軍と自衛隊の現場でのやりとりとする音声データについて、小泉防衛大臣は、「危険の回避のために十分な情報でなかった」と反論しました。

小泉防衛相「空母・遼寧の艦載機がどのような規模でどのような空域において、訓練を行うのかという具体的な情報は自衛隊にもたらされておらず、危険の回避のために十分な情報がありませんでした」

小泉大臣は、中国軍の艦艇から護衛艦に対し「飛行訓練の開始する旨の連絡があった」とした上で、「時間や、場所の緯度、経度を示す航空情報もなく、航行警報も事前に通報されていない」と指摘しました。

また、「問題の本質は対領空侵犯措置を適切に行う中、中国側がレーダー照射を行ったことだ」と述べた上で、中国側が主張する自衛隊の戦闘機が中国軍機に「レーダーを使用したという事実はない」と強調しました。

こうした中、アメリカ国務省の報道官は9日、「中国の行動は、地域の平和と安定に資するものではない」と批判しました。さらに、日米同盟はかつてなく強固だとした上で、「日本への関与は揺るぎなく、緊密に連絡を取り合っている」と強調しました。トランプ政権がレーダー照射をめぐりコメントを出すのは初めてです。