元TBSのフリーアナウンサー吉田明世（37）が、9日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。育児での困った経験を話した。

この日のテーマは他人の育児に行きすぎた指摘や批判をする「育児警察」。2児の母の吉田は「スマホは育児警察に捕まりやすいんですよ」と話した。「スマホとかYouTubeは見せない方がいいというのは、育児本とかを読んで分かってはいるんですけど。外食する時に、折り紙とかモールとか、お絵描きとかいっぱい持って行くんです」と日常の準備を明かした。

「それでも限度があって。（子どもが）食べ終わって、親がまだ残っていて。食べ残したものを食べなきゃいけない時に、最後にスマホを渡すんですね」。周囲の迷惑にならないように音も消すが、「冷たい視線を感じることがあります」。実際に「『こんなところでスマホを見せて！』と言われたこともあります」と体験を話した。

「みなさんのことを思ってスマホ（を見せる）なんだけど、結果、冷たい目で見られて。どうしたらいいの？っていう時がありました」と心境を明かした。