今年の阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・２２年勝ち馬のリバティアイランド（川田騎手が騎乗）を振り返る。

１番人気のリバティアイランドが直線で一気に抜け出し、重賞初制覇を飾った。２、３着には２ケタ人気の伏兵が入り、３連単１７万８４６０円。フルゲート１８頭の内訳は、重賞ウィナー５頭、重賞２着で賞金加算の２頭、２勝馬８頭。加えて９分の３の抽選をくぐり抜けた１勝馬。２歳の半年間に実績を残した牝馬がほぼ出そろったなか、リバティアイランドが魅せた。

完勝だった。スタートを決め、出たなりで中団から。勝負どころで、不利を受けないよう外めに誘導し直線に向く。周囲の安全を確認すると川田が追い出しにかかり、残り２００メートルでステッキが入るとギュンとひと伸び。一気に勝負を決め、ラストは流す余裕すらあった。前後半４ハロンは４５秒２―４７秒９。前半が２秒７速い流れを、中団でがっちり抑えて直線勝負にかけた。脚力の違いは歴然。力強い伸び脚で、２着シンリョクカに２馬身半差の圧勝劇を演じた。

デビューから手綱を執る鞍上は「パドックからゲート裏まで集中力が増して、とてもいい雰囲気になったなと思っていました。何も言うことがないぐらい、いい走りでした」と２馬身半差で圧倒したドゥラメンテ産駒を絶賛した。

川田×中内田厩舎の名コンビが存在感をアピールしたレースでもあった。２人が初めて出会ったのは川田が小学６年生の時。中内田師の祖父が、佐賀で開業している川田の父・川田孝好調教師の厩舎に預託していたことが縁で、兄弟のような時間を過ごした。

リバティアイランドは今年４月２７日に香港で行われたクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１のレース中に故障。左前脚の種子骨靭帯の内側と外側の断裂と球節部の亜脱臼により予後不良と診断され、安楽死の処置が施された。同馬は父ドゥラメンテ、母ヤンキーローズ（父オールアメリカン）の血統で、２２年阪神ＪＦでＧ１初制覇。２３年には牝馬３冠を達成し、ジャパンＣも２着。２４年はドバイ・シーマＣ３着、香港Ｃ２着など海外で健闘した。今年はドバイ・ターフ８着からの転戦。昨秋に続く香港遠征だった。