「今日好き」“かなりのカップル”相塲星音＆河村叶翔、デートショット満載歌詞動画公開「見てるだけで幸せ」「ラブラブ」と反響
【モデルプレス＝2025/12/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた相塲星音が12月8日、自身のInstagramを更新。恋人である河村叶翔とのデートショット満載の歌詞動画を公開した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル「ラブラブ」密着デートショット
相塲は「最近ハマってる曲で作ってみた」と記し、冨岡愛の楽曲「831」の歌詞動画を公開。色々な場所で撮影した2ショットやハグなどのデート中のひとコマを切り取った動画を繋ぎ合わせ仲良しぶりを見せた。
ここの投稿に、ファンからは「見てるだけで幸せになる」「ラブラブ」「最高のカップル」「尊い」「編集上手すぎる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は、「マクタン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
◆相塲星音、恋人・河村叶翔との歌詞動画公開
◆「かなりの」カップルの歌詞動画に反響
