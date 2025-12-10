ちいかわベーカリー、クリスマス限定仕様の“サンタ帽”パン登場 特典やギフト向けアイテムも
【女子旅プレス＝2025/12/10】東京・原宿の“ちいかわのパン屋”「ちいかわベーカリー」では、「ちいかわ」、「ハチワレ」、「うさぎ」のクリスマスをテーマにしたパンを2025年12月12日（金）から期間限定で提供する。
「ちいかわベーカリー」は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品「ちいかわ」のキャラクターたちをモチーフにした、可愛らしい各種パンが揃うベーカリー。
クリスマス限定仕様のパンは、ちいかわたちが、雪のかかったサンタ帽をかぶったパンで、「ちいかわパン（サンタ）」は、きのこシチューがつまった冬限定の惣菜パン。「ハチワレパン（サンタ）」は、優しい甘さのいちごミルク入りで、「うさぎパン（サンタ）」は、チーズクリームがつまっている。
また11月より提供中の「ちいかわベーカリー」のロゴマークが入ったオリジナルのテイクアウトカップを用いた、冬らしいホットドリンク、オリジナルラテアート、特典なども引き続き用意。それぞれ数量限定で購入特典が付属する。
その他、可愛い瓶に入った「ジャム（ちいかわのいちごバター）」、「ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）」、「ジャム（うさぎのさつまいもバター）」やおしゃれなデザインの紅茶缶なども登場。自宅での心温まるティータイムにはもちろん、ホリデーシーズンの贈り物としてもおすすめだ。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階
営業時間：11:00〜20:00
年間休日：不定休
延べ面積（総面積）：61.22坪（202平米）
