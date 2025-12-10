一般職員の平均86万円

公務員にきょう10日、冬のボーナスが支給されました。鹿児島県の一般職員は平均86万円の支給で、3年連続の増額となりました。

県によりますと、冬のボーナスが支給されたのは県職員およそ2万7000人で、支給総額は233億2400万円余りです。平均年齢は42.8歳で支給額は86万915円と、去年に比べて3万9766円増えました。

県の人事委員会勧告に基づき0.05か月分の引き上げで、3年連続の増額となりました。

（県職員 20代）「さっき確認したけど思ったより上がっていてびっくり。家族や親戚にいいものを買えたら、お茶を買ってプレゼントできれば」

（県職員 20代）「旅行が好きなのでいろいろな所に旅行に行って気分をリフレッシュして、また仕事がんばろうという気持ちになれたら。愛犬においしいごはんとか洋服とか買ってあげたい」

なお、塩田知事のボーナスは去年より3万7200円多い256万6800円、藤本副知事と寺田副知事、県議会の日高議長は、2万9100円多い200万7900円でした。

