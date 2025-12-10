【新興国通貨】昨日中南米市場でペソ高強まる=メキシコペソ



中南米市場でドルペソはドル安ペソ高。ロンドン市場で18.225/28から18.31まで上昇。21時にメキシコCPIが前月比前年比共に予想を上回りペソ高になると、直近の懸念材料となっていた水紛争に関して、シェインバウム大統領がトランプ大統領と合意に達すると確信と発言したこともペソ買いとなった。18.171まで下げた後、少し戻してもみ合い。

対円でもペソ高が優勢。円売りの動きもあり、昨日は中南米朝の8円54銭から8円63銭台を付けた。少し戻すも8円60銭前後での推移。



USDMXN 18.210 MXNJPY 8.600

外部サイト