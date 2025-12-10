12月6日、中国軍の戦闘機が航空自衛隊の戦闘機に向けて、レーダーを照射した。ミサイル発射の一歩手前とも取れる行為で、狼藉ぶりも甚だしい。諸外国の周囲でも度を越した挑発を繰り返す彼の国に、われわれはどう対処すべきか。

【実際の写真】自衛隊戦闘機に「レーダー照射」した“中国軍機”

3分間断続的に照射

12月7日の午前2時過ぎ、小泉進次郎防衛相（44）が、中国の戦闘機による「レーダー照射」について、臨時で記者会見を開いた。その経緯を、防衛省担当記者が振り返る。

「ことの発端は5日、中国軍の空母『遼寧』が沖縄本島の北西側の海に姿を現したことです。ミサイル駆逐艦3隻を伴いながら空母は南東にかじを切り、翌6日には沖縄本島と宮古島の間をくぐり抜けるようにして、太平洋に進出しました。7日までに遼寧からは約100回も、戦闘機やヘリの発着艦が確認されています」

日本近海でのこうした動きに対し、航空自衛隊は領空侵犯を警戒して戦闘機「F-15」を那覇基地からスクランブル（緊急発進）させた。この“イーグル”の異名で知られる航空自衛隊の主力戦闘機に対して、くだんのレーダー照射が行われたのは、6日16時過ぎ、沖縄本島の南東側でのことだった。

「F-15が感知したのは、遼寧を発艦した中国軍の戦闘機J-15から発されたレーダーでした。約3分間、断続的に照射され、さらに18時半〜19時ごろにかけての30分間でも、同様の照射があった。両機は互いに目視できない距離で飛行しており、F-15はその後も任務を続行したそうです」（同）

ミサイル発射の威嚇

それから10時間もたたないうちに前述の会見が開かれた理由を、元空将で麗澤大学特別教授の織田邦男氏が解説する。

「戦闘機のレーダーには2種類のモードがあり、一つは相手の位置をつかむための捜索用、もう一つは火器管制用といって、ミサイルや射撃の狙いを定める“ロックオン”用のものです。火器管制用のモードは相手の高度や速度が正確に分かるので、敵機の情報や性能を把握するのにも使えます。そうした情報収集のためだけに、火器管制用モードを使用することも珍しくありません。ただ、今回はそれが2回にわたり執拗（しつよう）に照射された。単なる情報収集を超えて、ミサイル発射の威嚇に取れるものだったのです」

“ちょっと脅してやろう”

小泉防衛相は7日、オーストラリアのマールズ副首相兼国防相と会談し、中国の行動抑止のためにも連携を強化する方針を確認した。先の織田氏は、緊急の記者会見から会談に至るまでのこうした素早い流れを評価している。

「中国軍では末端が功を焦って独断専行で行動するということが、間々あります。最終的にパイロットの現場判断になる空中では、特に起こりやすい。今回は暗くなる時間帯のことで、レーダーを使い相手機の位置を把握するのは、当然といえば当然。ただミサイル発射準備とも取れる今回のやり方はマナー違反ですし、中国側のパイロットに“ちょっと脅してやろう”という気持ちがあった可能性は否定できない。大臣クラスが騒げば、中国共産党中央にも騒動の話が届き、現場を統制しようという動きが出てくることもあり得る。迅速に小泉大臣が会見したのは正解でした」

小泉防衛相は会見で遺憾の意を表明し、政府は外務と防衛の双ルートで抗議や再発防止の申し入れを行った。また、高市早苗首相も「極めて残念」とのコメントを出している。

その一方で、レーダーが捜索用か火器管制用か、日本政府は依然として明らかにしていない。中国側はというと、レーダーはあくまで「捜索用」としつつ、日本側が軍事活動を妨害したとの立場を取る。中国外務省の報道官は8日の会見で「（中国側に）罪をなすりつけて国際社会をミスリードさせている」とまで述べた。

先月の高市首相の「存立危機事態」発言から日中関係が冷え込んでいる現在、明確な中国側の“嫌がらせ”として、こうした行為が継続される恐れも捨てきれないとの指摘もある。12月11日発売の「週刊新潮」で詳報する。

「週刊新潮」2025年12月18日号 掲載