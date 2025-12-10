今回は、旅行中にママ友と夫の不倫現場に遭遇した妻のエピソードを紹介します。

「マッサージしてくれた流れで」と言われても…

「ある日、旦那さんが単身赴任中のママ友親子と温泉旅館に泊まったんです。で、温泉から出て部屋に戻ると、ありえない光景を目にしました。というのもママ友と夫は浮気の真っ最中で……。頭が真っ白になり、慌てて娘と実家に向かいました。

その翌日、夫が実家にあらわれましたが、『あの人（ママ友のこと）、旦那さんのことで苦労しててかわいそうなんだよ。で、話を聞いてあげてマッサージしてもらったら、流れでああいうことになった』『でも浮気は昨日が初めてだ』『1回だけなんだから怒るなよ？』とひたすら夫に浮気の弁明をされ、浮気を開き直られ、もうこの人の顔を見たくないと思い、離婚を決意しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 浮気が初めてだとしても、だからって許されることではないですよね。にしても旅行中に夫とママ友の浮気場面に遭遇するなんて、かなりショックだったでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。