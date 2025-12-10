¸µ¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»Ò°é¤Æ¤ÇÊì¿Æ¤È°Õ¸«¤ÎÁê°ã¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¡×
¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê42¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÊì¤«¤é¼õ¤±¤¿»ØÅ¦¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÂ¾¿Í¤Î°é»ù¤Ë¹Ô¤¤¹¤®¤¿»ØÅ¦¤äÈãÈ½¤ò¤¹¤ë¡Ö°é»ù·Ù»¡¡×¡£
¡ÖÊì¤È°Õ¸«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿´Ý»³¤Ï¡¢½Ð»ºÄ¾¸å¤ËÊì¤«¤é¡Ö¡Ø¥È¥¤¥ì¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÁá¤¯»Ï¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê½Ð»º3¥«·î¤Ç¡Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤ª¤Þ¤ë¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Êì¤¬¡Ö¡Ø·ËÎ¤Æà¤Ï3¥«·î¤Ç¡Ê¼«Ê¬¤Ç¡Ë¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢3¥«·î¤Ç¡£ÀäÂÐ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤È·»¤ò°é¤Æ¤¿¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼«¿®¤ò¤á¤Ã¤Á¤ã²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£