スマートニュースはKADOKAWAと業務提携したと12月10日に発表した。

同社が運営しているニュースアプリ「SmartNews」上で、KADOKAWAが運営するマンガサイト「カドコミ」に掲載されている作品の中から厳選したタイトルを題材に、あらすじや見どころを伝えるテキストとビジュアルを組み合わせた作品の魅力を紹介するコンテンツを順次配信する。

本提携で配信する紹介コンテンツでは「カドコミ」で人気・話題を集める多彩なジャンルの作品を取り上げる。アクション、ファンタジー、青春ラブストーリー、日常系ドラマなど、それぞれの世界観や物語の魅力をわかりやすく伝え、ユーザーがニュースを読むような感覚で新しい作品に出会える体験を目指す。

記事内リンクからは「カドコミ」の無料エピソードにアクセスして作品を読むことができる。この取り組みを通じて、ユーザーが“知らなかった漫画に出会える”新しい読書体験の創出を目指す。

紹介する作品の一例

【SmartNews】

「文豪ストレイドッグス」 （原作：朝霧カフカ / 漫画：春河35）

「佐々木とピーちゃん 異世界でスローライフを楽しもうとしたら、現代で異能バトルに巻き込まれた件 ～魔法少女がアップを始めたようです～」 （原作：ぶんころり / 漫画：プレジ和尚 / キャラクター原案：カントク）

「義妹生活」 （原作：三河ごーすと / 漫画：奏ユミカ/ キャラクター原案：Hiten)

「夜は猫といっしょ」 （著者：キュルZ）

「娘がいじめをしていました」 （著者：しろやぎ秋吾）

【スマートニュース Vice President of JP Media Business

Landon Hong（ホン・ランドン）氏のコメント】

今回、KADOKAWAが手がける魅力的な漫画作品をSmartNews上で紹介できることを、大変嬉しく思います。SmartNewsでは「マンガチャンネル」などを通じて多様な漫画を紹介してきましたが、良質な作品をより多くの人に届けるため、両社が密に連携し、それぞれの強みを生かした取り組みとして本提携を実現しました。日常的に多様な情報に触れるユーザーが“知らなかった漫画”と出会うきっかけを得られることは、当社の『世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける』というミッションにも通じます。KADOKAWAの豊かな作品世界とSmartNewsの特性が融合することで、作品の魅力をより広く伝えられると確信しています。今後も出版社やクリエイターの皆さまと協力し、良質な情報とコンテンツのエコシステムの発展に貢献しながら、ミッションの実現とさらなる事業成長を目指してまいります。