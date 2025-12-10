「防災」が８位浮上、青森県東方沖地震の発生で＜注目テーマ＞ 「防災」が８位浮上、青森県東方沖地震の発生で＜注目テーマ＞

★人気テーマ・ベスト１０

１ フィジカルＡＩ

２ ロボット

３ 防衛

４ 地方銀行

５ 半導体

６ 人工知能

７ レアアース

８ 防災

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 金利上昇メリット



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防災」が８位に浮上している。



８日午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード７．５の地震が発生した。青森県八戸市で震度６強を観測。震源付近の沿岸に一時、津波警報や注意報が出され、最大７０センチの津波が到達した。その後、巨大地震の可能性が平時より高まったとして、２０２２年の運用開始後初となる「後発地震注意情報」が発令された。



地震の影響により、ＪＲ東日本<9020.T>の東北新幹線は一部区間で運転を見合わせていたが、翌９日には再開した。三井金属<5706.T>は９日付リリースで、子会社の八戸製錬において被害状況を調査中であると発表。人的被害や環境問題は発生していないとした。東北電力<9506.T>は女川原発に異常は確認されず、そのほかの火力や水力発電所などにも被害がないことを明らかにした。



大きな地震の発生によって人々の防災意識が改めて高まっているとみられ、株式市場でも関心が集まっている。国土強靱化に絡む銘柄群が要マークとなり、ショーボンドホールディングス<1414.T>やライト工業<1926.T>、ピーエス・コンストラクション<1871.T>、不動テトラ<1813.T>、日本基礎技術<1914.T>などが挙げられる。東北地盤のゼネコンを束ねる企業グループで、今年９月に上場したＵＮＩＣＯＮホールディングス<407A.T>も見逃せない。



出所：MINKABU PRESS