プロゴルファーの脇元華（27）は12月5日、Instagramを更新。「可愛い可愛い後輩ちゃん3人」からサプライズを受けたことを明かし、オフの日の写真を投稿した。

投稿された写真は、大きなケーキを前にポーズを決める脇元と、小祝さくら（27）、原英莉花（26）、勝みなみ（27）の4ショットだ。名前にちなんだと思われる「87」の数字にかたどられた特製ケーキには、フルーツやマカロンなどがあしらわれており、5本のロウソクが灯っている。

脇元は、「本当に嬉しくて私は大幸せ者だなぁ」「皆んなありがとー 大好き」と喜びと感謝の言葉を添えた。ほかにも、カラオケを楽しんでいる様子の写真が投稿されており、充実した時間を過ごしたことがうかがえる。

（ケーキを前に後輩3人と記念撮影する脇元。画像は脇元華のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「集まったメンツが豪華すぎです」「仲良しが伝わってくる～ みんな大好きな選手でーす」「素敵なサプライズですね。 一年頑張った結果ですね」「後輩だったのねー。見えないー」「めっちゃくちゃ 愛されてますね」「華ちゃんのお人柄ですね～」といったコメントが寄せられている。