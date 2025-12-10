大会名：フォード選手権

期間：3/27～30

コース：ワールウインドGC

ヤード：6661

パー：72

渋野 日向子 フォード選手権の戦績、順位は？

※この記事では、3/27～30に開催されたフォード選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

フォード選手権が3/27～30、ワールウインドGC（6661ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日112位タイでスタート。第2ラウンドは120位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：5バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの73、トータル73で首位と10打差の112位タイ

第2ラウンド：3バーディ・4ボギーの73、トータル146で首位と16打差の120位タイ

フォード選手権 とは？

舞台は米アリゾナ州。昨シーズン新設された大会で、予選カットありの4日間72ホールで優勝が争われる。なお今大会、日本勢13名が一堂に会した。優勝は韓国のキム ヒョージュで賞金337,500ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載