大谷「〇日ぶり」勝利！手術から復帰後初【クイズ】

8月28日のレッズ戦に1番・指名打者 兼 投手で先発出場した大谷は、5回1失点9奪三振の好投をみせ、2回目の右ひじ手術から復帰後初となる勝利を挙げた。この勝利は大谷にとって何日ぶりであったか。プレイバックで振り返ってみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

大谷「749日ぶり」勝利！5回1失点9奪三振の快投！手術から復帰後初【プレイバック】

※以下、2025年8月28日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、8月28日のレッズ戦に1番・指名打者 兼 投手で先発出場した。

「投手」大谷は初回、レッズの1番 ＴＪ・フリードルにいきなりヒットを打たれるも、後続をきっちり抑え好調なスタートを切る。2回表も、四球とワイルドピッチが重なったことで1アウト2、3塁のピンチを迎えたが、続くバッターから連続三振を奪い、この回も無失点でまとめた。

しかし3回表、レッズの2番 ノエルビ・マルテから痛恨の被弾。1点を先制されたが、4回表と5回表は見事な切り替えで三者凡退とした。

「打者」大谷は、1回裏の第1打席はレフトフライに倒れたものの、4回裏の第2打席はこの回先頭でライトへのヒット。攻撃の流れを作ったことで、ドジャースはこの回4点を奪い逆転に成功した。その後、5回裏の第3打席はショートゴロ、7回裏の第4打席はセンターライナー、8回裏の第5打席はレフトフライに倒れた。

チームは勝利し、5回1失点9奪三振の好投をみせた大谷は、2回目の右ひじ手術から復帰後初となる、749日ぶりの勝利を挙げた。