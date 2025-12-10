BTS¡¦V¤Î¥Ï¥ï¥¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥ÈÂè£²ÃÆ¡ª¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤é¤È²á¤´¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾Ð´é¤ä¤ªÃãÌÜ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¡õÆ°²è¤òÂçÎÌ¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS V¥Ï¥ï¥¤¥·¥ç¥Ã¥ÈÂè2ÃÆ¡¿Âè1ÃÆ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÅê¹Æ¡¿2023Ç¯½©¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¤È¤Î¥´¥ë¥ÕÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È
¢£BTS V¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¡È¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¡É°î¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤Åê¹Æ
V¤È¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥Á¥§¡¦¥¦¥·¥¯¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥·¥¯¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤ÎPeakboy¡Ê¥Ôー¥¯¥Üー¥¤¡Ë¤Ï¡¢¡È¥¦¥¬¥¦¥¬¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÃçÎÉ¤·¥°¥ëー¥×¡£ÀèÆü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤Ë¥¢¥Ã¥×¡¢V¤â¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¼«Á³ÂÎ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤º¡¢¥ì¥¤¤ò¼ó¤Ë¤«¤±¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢³¤¤ä¥×ー¥ë¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Â³¤¯¡£ÌëÆ»¤ÇÇã¤¤ÊªÂÞ¤òÊú¤¨¤ÆÊâ¤¯»Ñ¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î¼ÖÆâ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢¤µ¤é¤ËÁ´°÷¤¬¹õ¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿Ææ¤Î½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Ê16ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
7ËçÌÜ¤Î¸ý¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ò²ç¤Î¤è¤¦¤ËÒú¤¨¤Æ¤ª¤É¤±¤ë»Ñ¤ä¡¢11ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¿§°ã¤¤¤Î¥Þ¥¹¥¯¤È¥·¥å¥Îー¥±¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¡ÊV¤ÏÀÖ¡Ë³¤¤ÎÃæ¤«¤é¼ó¤À¤±¤ò½Ð¤¹¤ªÃãÌÜ¤Ê4¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢³¤¤ËÉâ¤«¤Ö·î¤ò¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤Ê¤É¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤È¤È¤â¤ËÃç´Ö¤È¤Î³Ú¤·¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿20Ëç¤Î¼Ì¿¿¡õÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËV¤Ï¡¢¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ÏVlog¤È¤·¤Æ¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¡¢ÀèÆü¤ÎWeverse¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¸½ºßÊÔ½¸Ãæ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤ã¤®¤Ö¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö±¿Å¾¤·¤Æ¤ë»Ñ¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤ËÀÖ¥ì¥ó¥¸¥ãー¸½¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç¹¬¤»¡×¡ÖÊÔ½¸¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤ê¤½¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤éÂå¤ï¤ê¤Ë¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡©Í¥¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£