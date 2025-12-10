卓球の「WTTファイナルズ香港2025」が、10日に開幕。WTTシリーズ年間王者を決める注目の国際大会であり、世界のトップ選手たちが集結する。

今大会、男子シングルスには日本から2選手がエントリーしており、上位進出が期待される。

■昨年の北九州大会で3度目の決勝

今回は男女シングルスおよび混合ダブルスが実施される中、男子シングルスにも注目が集まっている。

世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）は、2021年のシンガポール大会、22年の中国・新郷大会、そして昨年の北九州大会と、3度決勝に進出し、準優勝を飾っている。今大会でも優勝争いへの参戦が期待される。

11日の1回戦では、世界ランキング17位のシモン・ゴジ（フランス）と対戦。過去4戦4勝と相性の良い相手に勝利し、2回戦ではウーゴ・カルデラノ（ブラジル）とフェリックス・ルブラン（フランス）の勝者との対戦が見込まれる。

また、シングルス初出場となるのが松島輝空（木下グループ）。「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」で準優勝、「WTTチャンピオンズ・フランクフルト」では初優勝を果たすなど、シーズン終盤に快進撃を見せ、世界ランキングを8位まで押し上げた。

その松島の初戦の相手は、世界ランキング1位の王楚欽（中国）。男子卓球界に君臨する最強サウスポーだが、今年10月のアジア選手権（団体）準決勝では、4度目の対戦にして松島が初勝利を挙げており、ファイナルズの大舞台で再び王者を撃破できるか注目が集まる。

過去3度、ファイナルズで決勝進出を果たしてきたエース・張本智と、ポテンシャルを開花させた18歳の新鋭・松島。日本男子卓球を牽引する両者が、香港の大舞台でどのような活躍を見せるのか、目が離せない。

