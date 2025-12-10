日中は断続的に雨や雪に、夜は天気が回復する見込み【これからの天気(12月10日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報、長岡市・柏崎市・上越市に大雨注意報が発表されています。
夕方まで、土砂災害や落雷・竜巻などの激しい突風に注意してください。
◆10日(水)これからの天気
日中は、断続的に雨や雪が降るでしょう。
大気の状態が非常に不安定なため、夕方にかけてカミナリを伴うこともありそうです。夜は天気が回復する見込みです。
降水確率は、夕方にかけて50%以上の高いところが多くなっています。
◆10日(水)の予想最高気温
最高気温は、4～10℃の予想です。
新潟市や長岡市は昨日より2℃ほど低く、上越市や湯沢町は昨日より3℃ほど高くなるでしょう。
12月中旬～1月上旬並みの寒さとなりますので、暖かくしてお過ごしください。
