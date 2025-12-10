きょうは、北日本の冬型の気圧配置も次第に解消し、日本海側の雪も止んでくるでしょう。ただ、北陸は夕方まで雨の降る所がありそうです。

一方、太平洋側はきょうも晴れて日差しがたっぷりあるでしょう。湿度が30％台まで下がり、空気の乾燥した状態が続く見込みです。東京では6日連続で乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに注意しましょう。湿度が低いとインフルエンザも蔓延しやすくなるため、室内では加湿器などで湿度50％程度にするのがおすすめです。

きょうの各地の予想最高気温は、きのうと同じくらいになりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：2℃

青森 ：4℃ 盛岡：6℃

仙台 ：8℃ 新潟：8℃

長野 ：7℃ 金沢：11℃

名古屋：13℃ 東京：14℃

大阪 ：14℃ 岡山：14℃

広島 ：15℃ 松江：14℃

高知 ：16℃ 福岡：15℃

鹿児島：18℃ 那覇：25℃

あすは低気圧が日本海をすすむため、日本海側から雨が降り出してくるでしょう。低気圧が抜けたあと、あさってにかけて強い冬型の気圧配置になる見込みです。このため、日本海側は雪が降り、山沿いは大雪になる所もありそうです。ただ、空気が乾燥している関東は土曜日にかけて晴天が続き、関東で雨が降るのは日曜日になりそうです。