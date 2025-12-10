TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょうは、北日本の冬型の気圧配置も次第に解消し、日本海側の雪も止んでくるでしょう。ただ、北陸は夕方まで雨の降る所がありそうです。

一方、太平洋側はきょうも晴れて日差しがたっぷりあるでしょう。湿度が30％台まで下がり、空気の乾燥した状態が続く見込みです。東京では6日連続で乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに注意しましょう。湿度が低いとインフルエンザも蔓延しやすくなるため、室内では加湿器などで湿度50％程度にするのがおすすめです。

きょうの各地の予想最高気温は、きのうと同じくらいになりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：2℃　 釧路：2℃
青森　：4℃　 盛岡：6℃
仙台　：8℃　 新潟：8℃
長野　：7℃　 金沢：11℃
名古屋：13℃　東京：14℃
大阪　：14℃　岡山：14℃
広島　：15℃　松江：14℃
高知　：16℃　福岡：15℃
鹿児島：18℃　那覇：25℃

あすは低気圧が日本海をすすむため、日本海側から雨が降り出してくるでしょう。低気圧が抜けたあと、あさってにかけて強い冬型の気圧配置になる見込みです。このため、日本海側は雪が降り、山沿いは大雪になる所もありそうです。ただ、空気が乾燥している関東は土曜日にかけて晴天が続き、関東で雨が降るのは日曜日になりそうです。