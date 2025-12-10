ブルックリンの高級住宅街に観光客殺到　“クリスマス仕様”豪華イルミネーション求め…毎年40万人訪問　アメリカ・ニューヨーク

クリスマスまであと2週間。

アメリカ・ニューヨークの住宅街で、この時期だけ観光客であふれかえるエリアがあります。

ド派手なクリスマスイルミネーションが輝くニューヨーク市ブルックリンの高級住宅街「ダイカー・ハイツ」は、住民が皆「これでもか！」と家に飾り付けをしてライトアップをしているエリアなんです。

観光客が集まりひときわ目立っているのは、このような豪華なライトアップを始めた住宅。

サンタや大きなくるみ割り人形などが玄関先を埋め尽くしています。

80年代以降、次々と住民の間に広がっていったといいます。

住民は「7年前に引っ越してきて、近所に便乗して始めた。毎年大きくなり続けている」「おいで！きれいだよ！」などと話しています。

クリスマス気分を味わおうと毎年、世界中から40万人が訪れるそうで、観光客は「寒いけど、あったまれば大丈夫。クリスマス気分を味わえた。来てよかった！」と話していました。

この日の気温は氷点下5度。

でも、寒くても大丈夫！

ガレージで温かいココアを売っている家もあります。

ライトアップは年明けまで続くということです。