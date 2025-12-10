ÂÞ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡ÄÊª²Á¹â¤ËÏ¯Êó¡ªÃÓÂÞ¤ÎÅìÉðÉ´²ßÅ¹¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É°ò¤¬µÍ¤áÊüÂê¡¡ÈÄ¶¶¤Ç¤Ï190±ß¤ÇËèÆü¥Ñ¥óµÍ¤áÊüÂê¤ÎÅ¹¤â
Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç9Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö°ò¡¦·ª¡¦¤¢¤ó¤³¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢·Á¤Î°¤¤¥Ñ¥ó¤äºî¤ê¤¹¤®¤¿¥Ñ¥ó¤òÀÇ¹þ¤ß190±ß¤ÇµÍ¤áÊüÂê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ¤Ï²È·×¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È´î¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë°ò¡¦·ª¡¦¤¢¤ó¤³¥Õ¥§¥¹¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤âµÍ¤áÊüÂê¤¬¿Íµ¤
Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÉ´²ßÅ¹Æâ¤Ë¤Ç¤¤¿¹ÔÎó¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤À¡£
Å¹°÷¡§
ºÇ¸å¤½¤ÎÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Íî¤Á¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
¤¦¡¼¡ªº£¤â¤¦ÌµÍý¡¢Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
Å¹°÷¡§
¤¸¤ã¤¢¤³¤ì¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ºÇ¹âµÏ¿¤Ç¤¹¡£
µÒ¡§
ÂçËþÂ¡£¤³¤Î¤¿¤á¤ËÄ«Ááµ¯¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤ÎÅìÉðÉ´²ßÅ¹ÃÓÂÞËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢9Æü¤«¤é¡Ö°ò¡¦·ª¡¦¤¢¤ó¤³¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ÆÃÀß²ñ¾ì¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î54Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢ÂçÎ³¤Ç´Å¤ß¤Î¶¯¤¤¡ÖÃ°ÇÈ¾Æ¤·ª¡×¤ä¡¢°ò¡¦·ª¡¦¤¢¤ó¤³¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ï¤®¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¢¤ó¤ò»È¤Ã¤¿±©º¬ÉÕ¤¤Î¤¿¤¤¤ä¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î´Å¡Á¤¤ºÅ¤·¤Çº£²ó½é¤á¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤À¡£
Ìª°òÍÎ²Û»ÒÅ¹ ¶âÌªÆ²¤Ç¤Ï¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ö¶âÌª°ò¡×¤ò1ÂÞ601±ß¤Ç¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÂÞ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤ë¤Û¤ÉµÍ¤á¹þ¤ó¤À½÷À¤Ï¡¢¤³¤Ü¤ì¤¿1ËÜ¤â²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÂçÎÌ¥²¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¤Ï1kg1000±ß°Ê¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶âÌª°ò¤À¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëÂÞ¤Ë¤ÏÌó2Ô¡Á3ÔÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¤ªÆÀÅÙ¤À¡£
°Â¤µ¤Î¥ï¥±¤Ï¡¢¶âÌª°ò¤ÎËºî¤À¡£2025Ç¯¤ÏÅ·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê25%¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅìÉðÉ´²ßÅ¹ÃÓÂÞÅ¹ ÈÎÇä¿ä¿ÊÉô¡¦Çë¸¶ÉË¤µ¤ó¡§
2025Ç¯¤Ï¶âÌª°ò¤¬Ëºî¤À¤Ã¤¿¡£Ëºî¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â·Á¤¬°¤¤Êª¤È¤«¡¢Ì£¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¸«¤¿ÌÜ¤¬¾¯¤·Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ê´Ý¤¯¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤òµÍ¤áÊüÂê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤òÄã²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£
¶âÌª°ò¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ1Æü4²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Äê°÷¤Ï³Æ30¿Í¡£ÅöÆü¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤éÀ°Íý·ô¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤ÏÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤ÇÂç¿Íµ¤
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤âÊª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢³Ê°Â¤Ç¥Ñ¥ó¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÙ»Î¿©ÉÊ¡×¤À¡£
ÀÇ¹þ¤ß190±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¤Ç¡¢ËèÆü¸á¸å2»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹¤òË¬¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò¤Þ¤µ¤·¤¯¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
½÷À¡§
»Ò¶¡¤¬¹¥¤¤ÇÄ«¿©¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÊÆ¤Î¹âÆ¤âÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤Ï¡¢ÂÞ¤Ë18¸Ä¤â¤Î¥Ñ¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£1¸ÄÅö¤¿¤ê10±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î·×»»¤À¡£
½÷À¡§
18¸Ä¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
µÍ¤áÊüÂê¤Ç¤Ï¡¢·Á¤Î°¤¤¥Ñ¥ó¤äºî¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÃÍ¾å¤²¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×12·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë