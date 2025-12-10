フリーアナウンサーの森香澄さんが自身のインスタグラムを更新。デコルテが際立つドレス姿を披露しました。



【写真を見る】【 森香澄 】 デコルテが際立つドレス姿を披露 「ズートピア2 レッドカーペットを歩かせていただきました！」





森さんは、「ズートピア2 レッドカーペットを歩かせていただきました！」と報告し、複数枚の写真を添えて投稿しました。







投稿された写真には、ドレープが美しいタイトなドレスに身を包み、デコルテラインを際立たせた華やかな装いの森さんが写っています。







森さんは、主人公のニックとジュディなどキャラクターのぬいぐるみとともにキュートな写真も公開しています。







コメントでは、物語の主人公であるジュディとニックの関係性について触れ、「まっすぐ世界を良くしたいジュディに、ニックがブレーキもアクセルもかけられる。この関係性が本当に素敵で、応援したくなります」と綴っています。



また、「どのキャラクターも個性があって、気付けばズートピアの世界に入り込んでいました」と作品の世界観に魅了された様子を伝え、「ディズニー作品は、観終わるたびに自然と気持ちを前に向けてくれます。私も目の前のことから頑張ろうと思えました！」と、映画から受け取ったポジティブなメッセージを共有しました。







この投稿に、「美しいショットありがとう」「デコルテライン綺麗やなあ」「ドレスアップ姿も素敵です」「ドレス姿の香澄ちゃんも綺麗だし、めちゃくちゃ可愛いですよ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】