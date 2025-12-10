12月9日、ABEMAにて『Popteen vs egg MODELS CRUSH』が放送され、SNSで大人気のスナップ写真家が初顔出し出演した。

【映像】hamaryu氏の撮ったスナップ写真

本番組は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページをかけた二誌合同の一大オーディションプロジェクトが開催された。同番組は、オーディションの一部始終に密着しモデルたちの真剣勝負の様子に迫る。

ファイナルバトルの第1ステージとして発表されたのは、「街角スナップバトル」。モデルたちはPopteenとeggのメンバーでペアを組み、制限時間30分以内に自分たちが一番映えるスナップ写真を撮影するというミッションだ。基礎スキル、オリジナリティ、ストリート感、トレンド性、メッセージ性の5つが審査ポイントとなる。

このバトルの審査員として、カメラマンのtAiki氏と共に登場したのは、SNSの総フォロワー数50万人超を抱えるストリートスナップ写真家のhamaryu氏。

メディアでの顔出しは今回が初となるhamaryu氏は、少しはにかんだ様子で「緊張しています、めちゃめちゃ」とコメント。審査の基準について問われると「今ちょうど秋なんで、季節感とかそういうのが入ってたらいいかな」と、季節を取り入れた表現に期待を寄せた。