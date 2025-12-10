国会の会期末まで残り1週間となりました。終盤国会の焦点は補正予算案と定数削減をめぐる法案の行方となります。

定数削減をめぐり立憲民主党の奥野議員は、削減する数がなぜ1割なのかと高市首相に迫りました。

立憲民主党 奥野総一郎議員「1割削減の論拠ですね、これまでも定数削減を行ってきましたけれども、この根拠は何だと思いますか。連立合意の中に書かれてますよね、総理大臣としては言えないのかもしれないけれども。自民党総裁としては1割削減ということに納得されてるわけでしょ」

高市首相「以前に民主党から提出をされたのが、おおむね1割の削減であったと承知をしております。それが納得感が得られるレベルじゃないかと」

また、補正予算案について立憲の山井議員は、「水ぶくれだ」と規模が大きすぎると批判しました。立憲民主党は予算の規模を絞りより効果的とする物価高対策を盛り込んだ組み替え動議を提出する考えです。

一方、与党側は補正予算案について11日の衆議院予算委員会で採決したい考えです。こうした中、野党の国民民主党はガソリン税の暫定税率の廃止などが含まれていることなどを評価し、賛成する方向で調整しています。

与党は衆議院では過半数を確保する一方、参議院では過半数に届きませんが、国民民主党が賛成に回れば補正予算案は成立する公算が大きくなります。