双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムに絵日記を投稿しました。



【写真を見る】【 中川翔子 】「とにかくむくみとのたたかい」妊娠中の色々も絵日記に「これから妊娠する方や、パートナー男性のみなさんも読めるように！」





今回は「とにかくむくみとのたたかい せいろさまありがとう」と題して投稿。妊娠14週のころを振り返り「足がむくみまくり へこんでもどらない！」と、足をつかんで離しても指の跡が凹んで残ったままになっている絵を描いていて「食べたいものを食べていたら塩分とりすぎ！と身体がパニクったらしい」と診察されたことを書き添えています。







そこで翔子さんは「たまたま頂いていた流行りのせいろ」「やってみたら思いのほかともおいしくてハマった」「おろしポン酢につけたら神・ヘルシー」と、食材をせいろ蒸しで食べる習慣でむくみを乗り切ったと描画。「えっ らくちんじゃん むくみへってきたし」と驚いている自分を描いています。

翔子さんは根菜やきのこ、鶏むね肉などを蒸している様子を描いて「人によって身体の変化は全然違うけど」「私の場合は救世主」「むくみに悩んでる方におすすめです」と綴っています。

翔子さんは「妊娠中の色々も、描いてみようかと思います」「これから妊娠する方や、パートナー男性のみなさんも読めるように！」と、自身の経験を参考にしてもらえるようシェアしていくことを明かしていて、「みなさん妊娠中なにがつらかったですか？」と問いかけ。フォロワーたちからは「咳で腰の筋肉を痛める」「風邪で咳が産前産後またいで数ヶ月」「つわりがキツかった」「こむら返り」「熟睡できない」など、様々な “つらいこと” がシェアされています。







翔子さんはラジオの収録で会った方々の模様も掲載。収録を終えて「母ちゃんは帰って双子のお世話に戻ります！」「育児もお仕事も、楽しもう！」と元気に伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】