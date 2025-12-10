【独自】アサヒGHD新たに情報流出か ハッカー集団が闇サイト上に公開 取引先や個人の情報など大量
アサヒグループホールディングスにサイバー攻撃を仕掛けたと主張しているハッカー集団が、新たに、取引先や個人の情報を含むアサヒグループホールディングスのものとみられる大量のデータを流出させたことがわかりました。
サイバーセキュリティーの専門家によると、新たに流出した情報には、取引先の名前が入った商談資料や金融機関の個人の口座のIDやパスワードなどが含まれているということです。
アサヒグループホールディングスにサイバー攻撃を仕掛けたと主張しているハッカー集団「Qilin」が闇サイト上に公開し、少なくとも1440件のファイルやフォルダーがダウンロードできる状態になっているということです。
今回の情報流出についてアサヒグループホールディングスは「当社から流出した疑いのある情報が確認された」としつつ、情報の内容については「確認中のため、現時点で答えられることはない」としています。アサヒグループホールディングスは先月行った会見で、ハッカー集団からの接触はなく、身代金も支払っていないとした上で来年２月までには物流全体の正常化を目指すとしていましたが、新たな対応を迫られるとみられます。