アサヒグループホールディングスにサイバー攻撃を仕掛けたと主張しているハッカー集団が、新たに、取引先や個人の情報を含むアサヒグループホールディングスのものとみられる大量のデータを流出させたことがわかりました。

サイバーセキュリティーの専門家によると、新たに流出した情報には、取引先の名前が入った商談資料や金融機関の個人の口座のIDやパスワードなどが含まれているということです。

アサヒグループホールディングスにサイバー攻撃を仕掛けたと主張しているハッカー集団「Qilin」が闇サイト上に公開し、少なくとも1440件のファイルやフォルダーがダウンロードできる状態になっているということです。

今回の情報流出についてアサヒグループホールディングスは「当社から流出した疑いのある情報が確認された」としつつ、情報の内容については「確認中のため、現時点で答えられることはない」としています。

アサヒグループホールディングスは先月行った会見で、ハッカー集団からの接触はなく、身代金も支払っていないとした上で来年２月までには物流全体の正常化を目指すとしていましたが、新たな対応を迫られるとみられます。